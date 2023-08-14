Ролик у мережу виклав радник міського голови Петро Андрющенко. На ньому можна побачити натовп, який гучно вигукує та розмахує руками.

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Веселі "розборки" у Маріуполі

Маріуполь. Район кафе Санта-Барбара на центральному пляжі прямо зараз (22:26 13 серпня – 24 Канал). Р***я їб***ть р***ю. Красиве...

– констатував Андрющенко.

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Він також зауважив, що очікує на перестрілку та жартома спитав, може, хто хоче попкорну.

Зауважимо, що російські загарбники продовжують скоювати злочини як у Маріуполі, так і поблизу нього. Так, напередодні кадирівці вбили відразу 7 цивільних.

Серед жертв – двоє дівчат-підліток

Відомо, що сталося це під час перестрілки між окупантами 11 серпня у селі Урзуф. Воно розташоване поблизу Маріуполя. За наявними даними, під час перепалки зі зброєю "самоліквідувалися" ще й 4 російські військові.

Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що росіяни вбили ще й 7 людей під час перестрілки. Мовиться про цивільних:

двох дівчат-підліток;

чотирьох хлопців;

а також одну жінку.

Кадирівців пустили на відпочинок в Урзуф та у них виник конфлікт з місцевою військовою комендатурою. Почали погони зривати один одному та виникла перестрілка,

– повідомив Андрющенко.

Що потрібно знати про Урзуф Передовсім те, що це село, яке розташоване у південній частині Донеччини. Від Маріуполя до нього їхати приблизно 50 кілометрів. Під окупацією цей населений пункт з лютого 2022 року. Останній перепис, здійснений у 2001 році, свідчив, що в Урзуфі мешкали майже 3 тисячі людей.

А ще ми 13 серпня розповідали, що партизани у Маріуполі ліквідували базу ворога. Внаслідок цього росіяни залишилися без казарми. А ще у них стало на три машини менше. Крім того, до шпиталю відправили щонайменше десяток окупантів.