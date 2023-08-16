С 24 февраля 2022 года Кремль потерял на войне в Украине уже 255 570 единиц личного состава. Кроме того, у России есть безумные потери в технике.

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Какие потери врага в технике

  • танков – 4 324 (+11) единицы;
  • боевых бронированных машин – 8 380 (+10) единиц,
  • артиллерийских систем – 5 152 (+24) единицы;
  • РСЗО – 714 единиц;
  • средств ПВО – 485 (+3) единиц;
  • самолетов – 315 единиц;
  • вертолетов – 314 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 248 (+6) единиц;
  • крылатых ракет – 1 404 (+17) единицы;
  • кораблей/катеров – 18 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7614 (+30) единиц;
  • специальной техники – 773 (+4) единицы.


Статистика потерь России по состоянию на 16 августа / Изображение Генштаба ВСУ

Ситуация на поле боя