С 24 февраля 2022 года Кремль потерял на войне в Украине уже 255 570 единиц личного состава. Кроме того, у России есть безумные потери в технике.

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Какие потери врага в технике

танков – 4 324 (+11) единицы;

боевых бронированных машин – 8 380 (+10) единиц,

артиллерийских систем – 5 152 (+24) единицы;

РСЗО – 714 единиц;

средств ПВО – 485 (+3) единиц;

самолетов – 315 единиц;

вертолетов – 314 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 248 (+6) единиц;

крылатых ракет – 1 404 (+17) единицы;

кораблей/катеров – 18 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 7614 (+30) единиц;

специальной техники – 773 (+4) единицы.



Статистика потерь России по состоянию на 16 августа / Изображение Генштаба ВСУ

Ситуация на поле боя