Так, только за минувшие сутки потери страны-агрессора пополнили еще 500 бойцов. Кроме того, возросло количество уничтоженной вражеской техники, пишет 24 Канал.

Кстати говоря оккупанты на лодке хотели высадиться на правобережье, но после удара дрона стали "двухсотыми"

Потери России в Украине

Личного состава – около 257 010 (+500),

танков – 4340 (+8),

боевых бронированных машин – 8424 (+14),

артиллерийских систем – 5212 (+19),

РСЗО – 714 (+0),

средств ПВО – 486 (+0),

самолетов – 315 (+0),

вертолетов – 316 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4282 (+6),

крылатых ракет – 1406 (+0),

кораблей и катеров – 18 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 7665 (+7),

специальной техники – 785 (+2).

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Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

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На Юге уничтожено еще 10 вражеских лодок