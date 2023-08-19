Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.

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"Счет 10:0 в нашу пользу"

Представительница ОК "Юг" подчеркнула, что наша контрбатарейная борьба достаточно мощная. В частности, только за минувшие сутки уничтожены 10 вражеских лодок, которые пытались маневрировать между островами.

Все они фактически гражданские, переоборудованы под диверсионно-разведывательные группы. 40 оккупантов пошли по курсу русского военного корабля, одна крупнокалиберная пушка и 5 единиц автобронетанковой техники,

– рассказала Гуменюк.

Также подчеркнула, что это не военные корабли, а переоборудованные россиянами гражданские плавсредства для того, чтобы маневрировать между островами, пытаться ротировать свой личный состав, подвозить боеприпасы или просто разведывать направление действий Сил обороны.

"В течение дня они несколько раз пытались совершить такие маневры, каждый раз наша работа была очень точной. Результат 10:0 в нашу пользу", – отметила Гуменюк.

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Оккупанты пытались высадить десант, но прилетел дрон

Накануне утром 18 августа Силы обороны Юга обнародовали кадры уничтожения российской лодки при попытке высадки десанта на правобережье. Украинские воины из 126 бригады ТРО поразили оккупантов на лодке у берега.