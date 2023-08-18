Украинские воины уничтожили российскую лодку при попытке высадки десанта на правобережье. Россиян на лодке у берега поразили воины 126 бригады ТрО.
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Украинские бойцы показали, как уничтожили российский десант
Как отмечают украинские военные, после удара беспилотника у оккупантов исчезли признаки жизни. Также наши защитники опубликовали эффектное видео обезвреживание российских оккупантов.
Украинские бойцы уничтожили российский десант: смотрите видео
Украинские военные нейтрализуют военный потенциал России
- Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что Силы обороны уничтожают оборонный потенциал оккупантов. Маляр отметила, что результаты работы Сил обороны следует оценивать не только освобожденной территорией.
- Она отметила, что крайне важно, что украинские бойцы в большом количестве уничтожают вражескую технику, пункты управления, вражеские боеприпасы, личный состав врага и т.д.
- Ежесуточно на Юге и Востоке оккупанты имеют сотни погибших и раненых бойцов. Потери Украины значительно меньше. В Минобороны отметили, что критерий сохранения жизни наших военнослужащих лежит в основе планирования любых военных действий.
- Также в Минобороны заявили, что уничтожение интенсивности боевых действий на Востоке связано с потерями оккупантов во время наступления на Лимано-Купянском направлении. Россияне "зализывают раны".
- В то же время, украинские бойцы продолжают работу на Таврическом направлении. Только за прошедшие сутки наши защитники обезвредили 240 оккупантов, уничтожили 5 складов боеприпасов и немало техники.
- В четверг, 17 августа, украинцы бойцы сбили два вертолета Ка-52. Один вертолет россиян был ликвидирован на Бахмутском направлении, а другой – в районе Роботино на Запорожье.