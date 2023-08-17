Ежесуточно на Юге и Востоке кафиры имеют сотни погибших и раненых бойцов. Об этом 24 Каналу рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, добавив, что украинская сторона теряет гораздо меньше своих военных.
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Какие потери у врага и ВСУ
За весь период наступательных действий на Востоке в Министерстве обороны фиксируют примерно такое соотношение: наших военных погибает примерно в 8 раз меньше, чем врага на том направлении, где наступают. На Юге наших бойцов погибает в пять раз меньше.
Это абсолютный украинский феномен, который будут изучать в учебниках и военных учебных заведениях всего мира. Потому что мы фактически переворачиваем военную науку и показываем, что можно иначе,
– подчеркнула Анна Маляр.
В Минобороны подчеркнули, что критерий сохранения жизни наших военнослужащих лежит в основе планирования любых военных действий. Украинские военные, в отличие от российских, не бросают на "мясные штурмы".
В Украине прежде всего просчитывают возможные потери. Если операция требует высоких потерь, то некоторых действий действительно отказываются.
Разговор с Анной Маляр: смотрите полное видео
Актуальные потери оккупантов
С начала полномасштабного вторжения русская армия сократилась на 256 050 оккупантов. В частности, за прошедшие сутки украинским военным удалось ликвидировать 480 захватчиков.
Кроме того, безумные потери оккупанты понесут и в технике. С 24 февраля 2022 года и до 17 августа 2023 года россияне потеряли:
- танков – 4329 (+5) единицы;
- боевых бронированных машин – 8 398 (+18) единиц,
- артиллерийских систем – 5169 (+17) единицы;
- РСЗО – 714 единиц;
- средства ПВО – 486 (+1) единицы;
- самолетов – 315 единиц;
- вертолетов – 314 единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4272 (+24) единицы;
- крылатые ракеты – 1 406 (+2) единицы;
- корабли/катера – 18 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 7641 (+27) единица;
- специальная техника – 773 единицы.