Ежесуточно на Юге и Востоке кафиры имеют сотни погибших и раненых бойцов. Об этом 24 Каналу рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, добавив, что украинская сторона теряет гораздо меньше своих военных.

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Какие потери у врага и ВСУ

За весь период наступательных действий на Востоке в Министерстве обороны фиксируют примерно такое соотношение: наших военных погибает примерно в 8 раз меньше, чем врага на том направлении, где наступают. На Юге наших бойцов погибает в пять раз меньше.

Это абсолютный украинский феномен, который будут изучать в учебниках и военных учебных заведениях всего мира. Потому что мы фактически переворачиваем военную науку и показываем, что можно иначе,

– подчеркнула Анна Маляр.

В Минобороны подчеркнули, что критерий сохранения жизни наших военнослужащих лежит в основе планирования любых военных действий. Украинские военные, в отличие от российских, не бросают на "мясные штурмы".

В Украине прежде всего просчитывают возможные потери. Если операция требует высоких потерь, то некоторых действий действительно отказываются.

Разговор с Анной Маляр: смотрите полное видео

Актуальные потери оккупантов

С начала полномасштабного вторжения русская армия сократилась на 256 050 оккупантов. В частности, за прошедшие сутки украинским военным удалось ликвидировать 480 захватчиков.

Кроме того, безумные потери оккупанты понесут и в технике. С 24 февраля 2022 года и до 17 августа 2023 года россияне потеряли: