Щодоби на Півдні та Сході окупанти мають сотні загиблих та поранених бійців. Про це 24 Каналу розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр, додавши, що українська сторона втрачає набагато менше своїх військових.

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Які втрати у ворога та ЗСУ

За весь період наступальних дій на Сході в Міністерстві оборони фіксують приблизно таке співвідношення: наших військових гине приблизно у 8 разів менше, ніж ворога на тому напрямку, де наступають. На Півдні наших бійців гине вп'ятеро менше.

Це абсолютний український феномен, який вивчатимуть в підручниках і у військових навчальних закладах всього світу. Тому що ми фактично перевертаємо військову науку і показуємо, що можна інакше,

– наголосила Ганна Маляр.

У Міноборони також підкреслили, що критерій збереження життя наших військовослужбовців лежить в основі планування будь-яких військових дій. Українських військових, на відміну від російських, не кидають у "м'ясні штурми".

В Україні насамперед прораховують можливі втрати. Якщо операція потребує високих втрат, то від деяких дій справді відмовляються.

Розмова із Ганною Маляр: дивіться повне відео

Актуальні втрати окупантів

З початку повномасштабного вторгнення російська армія скоротилась на 256 050 окупантів. Зокрема, за минулу добу українським військовим вдалось ліквідувати 480 загарбників.

Крім того, шалені втрати окупанти зазнають і в техніці. Від 24 лютого 2022 року і до 17 серпня 2023 року росіяни втратили: