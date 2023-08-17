Російський полковник Петро Шувалов побідкався на величезні втрати російської армії від касетних боєприпасів. За його словами, "ситуація страшна", інформує 24 Канал.

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Окупанти помирають від поранень

Полковник Петро Шувалов написав, що хоч у Росії й дійсно багато касетних боєприпасів, але здебільшого це "вбитий часом неліквід" та "морально й технічно застарілі" боєприпаси. Окупант розуміє, що зараз ситуацію змінити не можна, однак він закликає "розрухати європейців", щоб ті припинили поставки касетних боєприпасів до України.

За словами полковника, від поранень саме цим видом озброєння російські солдати дуже часто помирають. Він також зазначив, що висока смертність зумовлена й проблемами в медичній системі.

Бинтиком-джгутиком вже не врятуєшся. Після "касеток" потрібна суттєва допомога, якщо ти вже вижив, — написав він.

Шувалов наполягає, що армії потрібно розв'язання цих питань. За його словами, потрібно визнати, що проблема існує та почати її вирішувати.

Крім цього, він багатозначно заявив, що не буде уточнювати, чи рахунок постраждалих та загиблих від касетних боєприпасів російських солдатів йде на сотні чи на тисячі, щоб "не тішити противника" статистикою.

Україна отримала касетні боєприпаси