Істерика у Кремлі шалена. Також побідкатися на військову допомогу для України встиг очільник міністерства нападу Росії Шойгу. Але про все по черзі розповість 24 Канал, який ознайомився з наріканнями ворогів.

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Ракети SCALP лякають росіян шалено

У речника Кремля Дмітрія Пєскова від цієї новини добряче так підгоріло. Хай там як, але Україні вже навіть встигли пригрозити "наслідками". І це за те, що нам передали ракети, які ми ще не встигли навіть використати. Гаразд.

Задля справедливості, поскаржився Пєсков на цей крок з боку Франції. Оце процитуємо спікера Кремля: "рішення Франції про передавання Україні далекобійних ракет було помилковим".

Він у традиційній манері заявив, що це "матиме для Києва негативні наслідки". І додав, що Росія буде "вимушена" вживати якихось там заходів у відповідь. Правда, Пєсков вирішив уже не уточнювати, яка саме загроза очікує на Україну.

Реакція Шойгу викликає істеричний сміх

Власне, очільник міністерства нападу Росії відреагував на рішення про передачу касетних боєприпасів Сполученими Штатами. За його словами, отримання цього виду озброєння Україною стане причиною того, що "російські збройні сили будуть змушені використовувати аналогічні засоби ураження проти ЗСУ".

А тепер нагадаємо, що Росія касетні боєприпаси використовує проти ЗСУ ще з 2014 року. Ба більше, не гребує ними обстрілювати також мирне населення. Щоденно ворог випускає їх по населених пунктах, розташованих поблизу лінії розмежування. І росіян не зупиняє той факт, що від цих снарядів травмуються та гинуть мирні мешканці України, яких вони буцімто прийшли "асвабаждать".

Франція передасть Україні ракети SCALP: що відомо