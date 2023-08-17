Российский полковник Петр Шувалов пожаловался на огромные потери русской армии от кассетных боеприпасов. По его словам, "ситуация страшная". 24 Канал.
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оккупанты умирают от ранений
Полковник Петр Шувалов написал, что хоть в России действительно много кассетных боеприпасов, но в основном это "убитый временем неликвид" и "морально и технически устаревшие" боеприпасы. Оккупант понимает, что сейчас ситуацию изменить нельзя, однако он призывает "разрушить европейцев", чтобы те прекратили поставки кассетных боеприпасов в Украину.
По словам полковника, от ран именно этим видом вооружения российские солдаты очень часто умирают. Он также отметил, что высокая смертность обусловлена проблемами в медицинской системе.
Бинтиком-жгутиком уже не спасешься. После "кассеток" нужна существенная помощь, если ты уже выжил, – написал он.
Шувалов настаивает, что армии требуется решение этих вопросов. По его словам, следует признать, что проблема существует и начать ее решать.
Кроме этого, он многозначно заявил, что не будет уточнять, счет ли пострадавших и погибших от кассетных боеприпасов российских солдат идет на сотни или на тысячи, чтобы "не радовать противника" статистикой.
Украина получила кассетные боеприпасы
- Вечером, 7 июля, появилась информация, что США готовы предоставить Украине кассетные боеприпасы. Они были очень нужны нашим защитникам еще в прошлом году. Основное преимущество кассетных боеприпасов в их эффективности и точности. И в некой степени их можно именовать более гуманными.
- Истерика в Кремле безумная. Также пожаловаться на военную помощь для Украины успел глава министерства нападения России Шойгу. У спикера Кремля Дмитрия Пескова от этой новости сильно так подгорело. Как бы там ни было, но Украине уже даже успели пригрозить "последствиями". И это за то, что нам передали ракеты, которые мы еще не успели использовать.
- Украина активно использует кассетные боеприпасы в Бахмутском направлении. Они эффективно уничтожают оккупантов. Как подчеркнул Череватый, артиллерия Вооруженных Сил Украины не только эффективно выбивает личный состав врага, но и уничтожает вражескую технику. К примеру, только за сутки там удалось уничтожить 3 боевых машины пехоты, гаубицу Д-30, 4 полевых склада с боеприпасами, 6 грузовиков с оружием и 3 дрона "Ланцет".