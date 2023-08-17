Российский полковник Петр Шувалов пожаловался на огромные потери русской армии от кассетных боеприпасов. По его словам, "ситуация страшная". 24 Канал.

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оккупанты умирают от ранений

Полковник Петр Шувалов написал, что хоть в России действительно много кассетных боеприпасов, но в основном это "убитый временем неликвид" и "морально и технически устаревшие" боеприпасы. Оккупант понимает, что сейчас ситуацию изменить нельзя, однако он призывает "разрушить европейцев", чтобы те прекратили поставки кассетных боеприпасов в Украину.

По словам полковника, от ран именно этим видом вооружения российские солдаты очень часто умирают. Он также отметил, что высокая смертность обусловлена проблемами в медицинской системе.

Бинтиком-жгутиком уже не спасешься. После "кассеток" нужна существенная помощь, если ты уже выжил, – написал он.

Шувалов настаивает, что армии требуется решение этих вопросов. По его словам, следует признать, что проблема существует и начать ее решать.

Кроме этого, он многозначно заявил, что не будет уточнять, счет ли пострадавших и погибших от кассетных боеприпасов российских солдат идет на сотни или на тысячи, чтобы "не радовать противника" статистикой.

Украина получила кассетные боеприпасы