Об этом 24 Каналу отметил офицер ВСУ, боец бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец. Он объяснил основную эффективность американских боеприпасов.
Смотрите также Украина получит кассетные боеприпасы: почему это важно и как снаряды помогут контрнаступлению ВСУ
Преимущества кассетных боеприпасов
Основное преимущество кассетных боеприпасов, по словам военнослужащего, в их эффективности и точности. И в некой степени их можно назвать более гуманными.
Система "Град" не работает точно, она работает по квадратам. Американские боеприпасы более точны и их можно назвать гуманными, ибо они будут уничтожать живую силу противника и не угрожать гражданским,
– объяснил он.
Кассетные боеприпасы используются для уничтожения легкобронированной техники и живой силы противника, находящейся не в укрытиях. Однако достать врагов можно и там.
"Если противник в блиндажах, траншеях поражение осуществить гораздо труднее. Не значит, что невозможно, но труднее. Противник построил долгосрочные инженерные сооружения с использованием не только дерева, но и бетона, который поразить сложнее, но можно доставать их и там", – отметил Березовец.
Тарас Березовец об эффективности кассетных боеприпасов: смотреть видео
Решение о передаче
В таком виде оружия Украине нуждалась еще в начале полномасштабного вторжения. Кассетные боеприпасы значительно помогли бы в обороне территории, в частности, на Восточном направлении.
"Нам нужны были кассетные боеприпасы еще год назад. Летом 2022-го во время тяжелых боев на Донбассе, когда противник приближался к Соледару и Бахмуту. Тогда идею предоставить их Украине отбросили в Белом доме, потому что кто-то сказал, что это не гуманное оружие", – рассказал Березовец.
Отметим, что решение передать кассетные боеприпасы Украине действительно было долговременным. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что это оружие "создает риски для гражданского населения" и именно поэтому так долго откладывалось это решение.
Тарас Березовец отметил, что украинские военные используют оружие исключительно для борьбы с противником.
Кассетные боеприпасы для Украины: основные новости
- Украина предоставила письменные гарантии, где обязалась минимизировать риски для мирного населения Наше государство аргументировало потребность в кассетных снарядах. В то же время, в Киеве подчеркнули, что использовать эти боеприпасы будут исключительно на поле боя.
- Министр обороны Украины Алексей Резников назвал 5 ключевых принципов, которые наша страна будет придерживаться в использовании кассетных боеприпасов. В частности, речь идет о деоккупации территорий, защите мирного населения и заботе об их безопасности, а также строгом учете и отчете за использование оружия.
- Кассетные боеприпасы значительно помогут украинским защитникам в контрнаступлении. Отметим, что россияне давно используют такой вид оружия в войне.