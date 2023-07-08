Про це 24 Каналу відзначив офіцер ЗСУ, боєць бригади імені Івана Богуна Тарас Березовець. Він пояснив основну ефективність американських боєприпасів.
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Переваги касетних боєприпасів
Основна перевага касетних боєприпасів, за словами військовослужбовця, у їхній ефективності і точності. І в деякій мірі їх можна назвати більш гуманними.
Система "Град" не працює точно, вона працює по квадратах. Американські боєприпаси більш точні і їх можна назвати гуманними, бо вони знищуватимуть живу силу противника і не загрожуватимуть цивільним,
– пояснив він.
Касетні боєприпаси використовуються для знищення легкоброньованої техніки і живої сили противника, яка перебуває не в укриттях. Проте, дістати ворогів можна і там.
"Якщо противник в бліндажах, траншеях ураження здійснити набагато важче. Не значить, що неможливо, але важче. Противник побудував довгострокові інженерні споруди з використанням не тільки дерева, але й бетону, що складніше уразити, але можна діставати їх і там", – відзначив Березовець.
Тарас Березовець про ефективність касетних боєприпасів: дивитись відео
Рішення про передачу
Такий вид зброї Україна потребувала ще на початку повномасштабного вторгнення. Касетні боєприпаси значно допомогли б в обороні території, зокрема на Східному напрямку.
"Нам треба були касетні боєприпаси ще рік тому. Влітку 2022-го під час запеклих боїв на Донбасі, коли противник наближався до Соледара і Бахмута. Тоді ідею надати їх Україні відкинули у Білому домі, бо хтось сказав, що це не гуманна зброя", – розповів Березовець.
Зазначимо, що рішення передати касетні боєприпаси Україні і справді було довготривалим. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван сказав, що ця зброя "створює ризики для цивільного населення" і саме тому так довго відкладалося це рішення.
Тарас Березовець наголосив, українські військові використовують зброю винятково для боротьби з противником.
Касетні боєприпаси для України: основні новини
- Україна надала письмові гарантії, де зобов'язалася мінімізувати ризики для мирного населення. Наша держава аргументувала потребу у касетних снарядах. Водночас у Києві підкреслили, що використовувати ці боєприпаси будуть винятково на полі бою.
- Міністр оборони України Олексій Резніков назвав 5 ключових принципів, яких наша країна дотримуватиметься у використанні касетних боєприпасів. Зокрема, мовиться про деокупацію територій, захист мирного населення і піклування про їхню безпеку, а також суворий облік та звіт за використання зброї.
- Касетні боєприпаси значно допоможуть українським оборонцям у контрнаступі. Зазначимо, що росіяни давно використовують такий вид зброї у війні.