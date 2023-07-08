Про це 24 Каналу відзначив офіцер ЗСУ, боєць бригади імені Івана Богуна Тарас Березовець. Він пояснив основну ефективність американських боєприпасів.

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Переваги касетних боєприпасів

Основна перевага касетних боєприпасів, за словами військовослужбовця, у їхній ефективності і точності. І в деякій мірі їх можна назвати більш гуманними.

Система "Град" не працює точно, вона працює по квадратах. Американські боєприпаси більш точні і їх можна назвати гуманними, бо вони знищуватимуть живу силу противника і не загрожуватимуть цивільним,

– пояснив він.

Касетні боєприпаси використовуються для знищення легкоброньованої техніки і живої сили противника, яка перебуває не в укриттях. Проте, дістати ворогів можна і там.

"Якщо противник в бліндажах, траншеях ураження здійснити набагато важче. Не значить, що неможливо, але важче. Противник побудував довгострокові інженерні споруди з використанням не тільки дерева, але й бетону, що складніше уразити, але можна діставати їх і там", – відзначив Березовець.

Тарас Березовець про ефективність касетних боєприпасів: дивитись відео

Рішення про передачу

Такий вид зброї Україна потребувала ще на початку повномасштабного вторгнення. Касетні боєприпаси значно допомогли б в обороні території, зокрема на Східному напрямку.

"Нам треба були касетні боєприпаси ще рік тому. Влітку 2022-го під час запеклих боїв на Донбасі, коли противник наближався до Соледара і Бахмута. Тоді ідею надати їх Україні відкинули у Білому домі, бо хтось сказав, що це не гуманна зброя", – розповів Березовець.

Зазначимо, що рішення передати касетні боєприпаси Україні і справді було довготривалим. Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван сказав, що ця зброя "створює ризики для цивільного населення" і саме тому так довго відкладалося це рішення.

Тарас Березовець наголосив, українські військові використовують зброю винятково для боротьби з противником.

Що таке касетні боєприпаси? Це вид артилерійських або авіаційних снарядів, які містять кілька підривних або підроздільних зарядів – субмуніції, і які розсипаються по широкій площі при вибуху. Вони призначені для пошкодження великої території, знищення живої сили, техніки, зруйнування споруд та створення перешкод на полі бою.

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