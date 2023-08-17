Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый, заметив, что кассетные боеприпасы прекрасно вписались во весь "ансамбль" снарядов, которыми владеет Украина.

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Какая ситуация на Бахмутском направлении

Как отметил Череватый, артиллерия Вооруженных Сил Украины не только эффективно ликвидирует личный состав врага, но и уничтожает вражескую технику. К примеру, только за сутки там удалось уничтожить 3 боевых машины пехоты, гаубицу Д-30, 4 полевых склада с боеприпасами, 6 грузовиков с оружием и 3 дрона "Ланцет".

Наша артиллерия работает и уничтожает как логистику врага, так и его бронированные цели и личный состав. Используем также кассетные боеприпасы и все, что предоставлено от партнеров в рамках международного права и международных соглашений,

– заметил Череватый.

К теме – смотрите разговор с Сергеем Череватым на ютубе 24 Канала

В общей сложности группировка российских оккупантов на Бахмутском направлении составляет от 50 – до 70 тысяч личного состава. Точную цифру сказать сложно, ведь они постоянно маневрируют из-за значительных потерь.

Что происходит на Бахмутском направлении: коротко