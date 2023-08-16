Лейтенант батальона Свобода Роман Конон рассказал 24 Каналу, что танки захватчиков не выдерживают конкуренции с новейшими образцами, но все равно несут угрозу.

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"Все-таки у них очень много такой техники. Пусть даже расконсервированный танк, которому 70 или 80 лет. Как бы то ни было, это стреляющий танк. Отмечаю, что стреляет не точно, не выдерживает конкуренции с новейшей техникой, но в любом случае несет угрозу", – подчеркнул он.

Такая же ситуация с артиллерийскими установками, которые бьют неточно. Оккупанты даже не пытаются бить точечными ударами, а выжигают квадратные километры.

Кто воюет на Бахмутском направлении

Роман Конон отметил, что есть определенные подразделения россиян, которые умеют воевать, однако их очень мало. В основном на Бахмутское направление бросают мобилизованных оккупантов, которых учат только шагать.

Это в основном частично мобилизованные из глубинки. Их мобилизовали, научили шагать и бросили в этот ад на Бахмутское направление. Есть определенные подразделения оккупантов, которые знают, как воевать, проходили не одну горячую точку. Но это подавляющее меньшинство,

– сказал военный.

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