Про це 24 Каналу розповів заступник командувача Східного угруповання військ з комунікацій Сергій Череватий, зауваживши, що касетні боєприпаси прекрасно вписалися у весь "ансамбль" снарядів, яким володіє Україна.
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Яка ситуація на Бахмутському напрямку
Як наголосив Череватий, артилерія Збройних Сил України не лише ефективно вибиває особовий склад ворога, але й знищує ворожу техніку. До прикладу, лише за добу там вдалося знищити 3 бойові машини піхоти, гаубицю Д-30, 4 польові склади з боєприпасами, 6 вантажівок зі зброєю та 3 дрони "Ланцет".
Наша артилерія потужно працює та знищує як логістику ворога, так і його броньовані цілі і особовий склад. Використовуємо також касетні боєприпаси та все, що надано від партнерів в межах міжнародного права та міжнародних угод,
– зауважив Череватий.
До теми – дивіться розмову з Сергієм Череватим на ютубі 24 Каналу
Загалом угруповання російських окупантів на Бахмутському напрямку становить від 50 – до 70 тисяч особового складу. Точну цифру сказати складно, адже вони постійно маневрують через значні втрати.
Що відбувається на Бахмутському напрямку: коротко
- На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої. Російські окупанти намагаються контратакувати, однак українські військові успішно відбивають атаки.
- Лейтенант батальйону Свобода Роман Конон розповів, яку зброю переважно використовують окупанти на Бахмутському напрямку. Там дуже багато старої розконсервованої техніки.
- Також українські військові розбили на південному фланзі Бахмутського напрямку роту так званих російських футбольних фанатів. Вони були "ультрасами" ЦСКА.