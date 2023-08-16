Новость о смерти Жидка сообщили росСМИ, информирует 24 Канал. Ему было 57 лет.

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Говорится, что Жидко весной – летом 2022 года командовал вторгшимися в Украину оккупантами. Кроме того, он – бывший заместитель Сергея Шойгу.

После продолжительной болезни в Москве скончался герой России, генерал-полковник Геннадий Валерьевич Жидко,

– говорится в сообщении.

Чем болел Жидко, пока неизвестно. Что ж, теперь на концерте у Кобзона – VIP-гость.

Журналист Денис Казанский заметил, что, очевидно, Жидко слишком много нервничал, поэтому и не дотянул до пенсии.

Генерал находился под санкциями Евросоюза, Канады, США, Австралии.

На войне мог погибнуть полковник Ковалев

Украинские защитники и защитницы наносят врагу колоссальные потери. Российские СМИ сообщают, что ВСУ могли ликвидировать полковника Виктора Ковалева. Соответствующие новости начали появляться после удара по военной базе в селе Юрьевка. Кроме того, было известно о по меньшей мере 50 "трехсотых" оккупантов.