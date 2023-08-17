Таким чином загальна кількість втрат російської армії проти нашої держави становить 256 050 одиниць окупантів. До того ж загарбники мають шалену кількість втрат у своїй техніці.
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Які втрати російської армії у техніці
Протягом минулої доби українські захисники успішно знищили:
- танків – 4 329 (+5) одиниці;
- бойових броньованих машин – 8 398 (+18) одиниць,
- артилерійських систем – 5 169 (+17) одиниці;
- РСЗВ – 714 одиниць;
- засоби ППО – 486 (+1) одиниці;
- літаків – 315 одиниць;
- гелікоптерів – 314 одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 272 (+24) одиниці;
- крилаті ракети – 1 406 (+2) одиниці;
- кораблі/катери – 18 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 641 (+27) одиниця;
- спеціальна техніка – 773 одиниці.
Втрати ворога на 17 серпня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ