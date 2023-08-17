Украинские бойцы рассказали, что уничтожили российский вертолет Ка-52 с ПЗРК, пишет 24 Канал. Как сообщили в бригаде, это уже восьмой вертолет Ка-52, который им удалось уничтожить.

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Защита от ракет снова не спасла вертолет Ка-52

Украинские воины уничтожили Ка-52 утром в четверг, 17 августа. Также в сети была опубликована работа наших бойцов.

Как 47 бригада уничтожила российский вертолет Ка-52: смотрите видео (Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика)

"Ориентировочно в 07:40 огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона обнаружила вражеский "Аллигатор". Один пуск с ПЗРК – цель уничтожена. На счету наших бойцов – это уже восьмой навсегда приземленный Ка-52", – говорится в сообщении 47 ОМБр.

Стоит отметить, что Ка-52 в очередной раз не спас разрекламированный пропагандистами комплекс обороны вертолета "Витебск". Этот комплекс якобы дает максимальную защиту от всех возможных ракетных угроз.

Добавим, что 17 августа Россия потеряла по меньшей мере два вертолета Ка-52. Еще один "Аллигатор", стоимость которого составляет около 16 миллионов долларов, наши бойцы сбили на Бахмутском направлении.

Россия стремительно теряет вертолеты Ка-52