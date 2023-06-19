Один Ка-52 сбила ПВО Сухопутных войск 18 июня на передовой, а перед тем три "Аллигатора" ликвидировали Воздушные Силы ВСУ. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал.

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Россия перебросила на фронт 10 – 20 вертолетов

Игнат, комментируя то, сколько было сбито "Аллигаторов", подчеркнул, что не важно, сколько именно было ликвидировано вертолетов. По его словам, важно то, что вертолеты сбивают, и эта информация в конце концов попадает в статистику Генштаба ВСУ.

Минусуем эти вертолеты, о которых недавно сообщали, что Россия наращивает на Южном направлении вертолетную группировку,

– сказал Игнат.

Он сообщил, что Россия перебросила на фронт 10 – 20 вертолетов, значительная часть которых была уничтожена только в течение недели.

"Эта действительно дорогостоящая техника, одна из лучших в России среди вертолетов", – добавил представитель Воздушных Сил. Игнат сообщил, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения России уничтожили уже немало "Аллигаторов".

Обратите внимание. Стоимость одного вертолета Ка-52 составляет около 15 миллионов долларов.

Вертолеты и штурмовики – это весомая поддержка с воздуха

Игнат объяснил, что вертолеты, как и штурмовики Су-25, – это значительная поддержка сухопутных войск с воздуха. По его словам, "Аллигаторы" предназначены непосредственно для поддержки войск.

Эти вертолеты совершают авиаудары разными видами вооружения. В частности, вертолеты Ка-52 имеют управляемые ракеты, которыми могут наносить удары по технике.

Это существенная поддержка для оккупантов. Но все же это не та техника, которая позволяет иметь преимущество в воздухе,

– подчеркнул Игнат.

Он отметил, что преимущество в воздухе обеспечивают наземные системы ПВО и самолеты. Спикер рассказал, что Россия перебросила большое количество самолетов на линию боевого столкновения – от 10 до 20 воздушных судов.

Игнат объяснил, что вертолеты – это неотъемлемая часть активных боевых действий. Он отметил, что на фронте увеличилось количество вражеских вертолетов и самолетов, поскольку возросла интенсивность боев.