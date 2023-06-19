Один Ка-52 збила ППО Сухопутних військ 18 червня на передовій, а перед тим три "Алігатори" ліквідували Повітряні Сили ЗСУ. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал.

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Росія перекинула на фронт 10 – 20 вертольотів

Ігнат, коментуючи те, скільки було збито "Алігаторів", наголосив, що не важливо, скільки саме було ліквідовано вертольотів. За його словами, важливо те, що вертольоти збивають і ця інформація зрештою потрапляє у статистику Генштабу ЗСУ.

Мінусуємо ці вертольоти, про які недавно сповіщали, що Росія нарощує на Південному напрямку вертолітне угруповання,

– сказав Ігнат.

Він повідомив, що Росія перекинула на фронт 10 – 20 вертольотів, значна частина з яких була знищена тільки протягом тижня.

"Ця дійсно дороговартісна техніка, одна з найкращих у Росії серед гелікоптерів", – додав представник Повітряних Сил. Ігнат повідомив, що українські військові від початку повномасштабного вторгнення Росії знищили вже чимало "Алігаторів".

Зверніть увагу. Вартість одного вертольота Ка-52 складає близько 15 мільйонів доларів.

Вертольоти та штурмовики – це вагома підтримка з повітря

Ігнат пояснив, що вертольоти, як і штурмовики Су-25, – це вагома підтримка сухопутних військ з повітря. За його словами, "Алігатори" призначені безпосередньо для підтримки військ.

Ці вертольоти здійснюють авіаудари різними видами озброєння. Зокрема, вертольоти Ка-52 мають керовані ракети, якими можуть завдавати ударів по техніці.

Це суттєва підтримка для окупантів. Але все ж таки це не та техніка, яка дозволяє мати перевагу в повітрі,

– наголосив Ігнат.

Він зазначив, що перевагу в повітрі забезпечують наземні системи ППО та літаки. Речник розповів, що Росія перекинула велику кількість літаків на лінію бойового зіткнення – від 10 до 20 повітряних суден.

Ігнат пояснив, що вертольоти – це невід'ємна частина активних бойових дій. Він зазначив, що на фронті збільшилася кількість ворожих вертольотів і літаків, оскільки зросла інтенсивність боїв.