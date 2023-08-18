Українські воїни знищили російський човен при спробі висадки десанту на правобережжя. Росіян на човні біля берега вразили воїни 126 бригади ТрО.

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Українські бійці показали, як знищили російський десант

Як зазначають українські військові, після удару безпілотника в окупантів зникли ознаки життя. Також наші захисники опублікували ефектне відео знешкодження російських окупантів.

Українські бійці знищили російський десант: дивіться відео

Українські військові знешкоджують військовий потенціал Росії