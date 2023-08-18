Українські воїни знищили російський човен при спробі висадки десанту на правобережжя. Росіян на човні біля берега вразили воїни 126 бригади ТрО.
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Українські бійці показали, як знищили російський десант
Як зазначають українські військові, після удару безпілотника в окупантів зникли ознаки життя. Також наші захисники опублікували ефектне відео знешкодження російських окупантів.
Українські бійці знищили російський десант: дивіться відео
Українські військові знешкоджують військовий потенціал Росії
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що Сили оборони знищують оборонний потенціал окупантів. Маляр зазначила, що результати роботи Сил оборони слід оцінювати не тільки звільненою територією.
- Вона зазначила, що вкрай важливо те, що українські бійці у великій кількості знищують ворожу техніку, пункти управління, ворожі боєприпаси, особовий склад ворога тощо.
- Щодоби на Півдні та Сході окупанти мають сотні загиблих та поранених бійців. Натомість втрати України значно менші. У Міноборони зазначили, що критерій збереження життя наших військовослужбовців лежить в основі планування будь-яких військових дій.
- Також у Міноборони заявили, що знищення інтенсивності бойових дій на Сході пов'язане з втратами окупантів під час наступу на Лимано-Куп'янському напрямку. Росіяни "зализують рани".
- Водночас українські бійці продовжують роботу на Таврійському напрямку. Тільки минулої доби наші захисники знешкодили 240 окупантів, знищили 5 складів боєприпасів та чимало техніки.
- У четвер, 17 серпня, українці бійці збили два вертольоти Ка-52. Один вертоліт росіян було ліквідовано на Бахмутському напрямку, а інший – у районі Роботиного на Запоріжжі.