Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила 24 Каналу, що це затишшя тимчасове – російські окупанти не відмовились від своїх планів.
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"Може здатися, що там зменшилась кількість бойових зіткнень, але насправді ворог просто "зализує рани". Вони тепер перегруповуються, заводять нових людей – від своїх планів не відступають", – зазначила Маляр.
Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться відео
Оскільки росіяни ще планують відновити наступ на Лимано-Куп'янському напрямку, українське командування намагається менше говорити про такі нібито "затишшя".
Чому росіяни активізувались на Куп'янщині
По-перше, ворог прагне розконцентрувати українські сили з напрямків, де зазнає поразки. Зокрема, Сили оборони зайняли основні панівні висоти навколо Бахмута, унаслідок чого окупанти опинились в оперативному оточенні.
По-друге, росіяни мають амбіцію повернути звільнені території Харківщини. Можливо, Куп'янськ став для них новою політичною ціллю замість Бахмута.
Ситуація на Куп'янському напрямку: останні новини
- Ворог зосередив на цьому напрямку 100-тисячне угруповання та понад 2000 одиниць важкої техніки. З такою кількістю сил і засобів окупантам вдалося досягнути мінімальної мети – відтягнути українські резерви. Однак з невиправданими втратами для себе.
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав українські позиції на Куп'янщині та ухвалив низку важливих рішень для надійності оборони. За його словами, ворог зазнав втрат і перегруповується, тому важливо скористатися цією ситуацією.
- Водночас росіяни посилили обстріли по цивільних на Куп'янщині. З огляду на це влада оголосила обов'язкову евакуацію з 37 населених пунктів.