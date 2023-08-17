Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила 24 Каналу, что это затишье временное – российские оккупанты не отказались от своих планов.

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"Может показаться, что там уменьшилось количество боевых столкновений, но на самом деле враг просто "зализывает раны". Они теперь перегруппировываются, заводят новых людей — от своих планов не отступают", — отметила Маляр.

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Поскольку россияне еще планируют возобновить наступление на Лимано-Купянском направлении, украинское командование пытается меньше говорить о таких якобы "затишьях".

Почему россияне активизировались на Купянщине

Во-первых, враг стремится расконцентрировать украинские силы из направлений, где терпит поражение. В частности, Силы обороны заняли основные господствующие высоты вокруг Бахмута, в результате чего оккупанты оказались в оперативном окружении.

Во-вторых, у россиян есть амбиция вернуть освобожденные территории Харьковщины. Возможно, Купянск стал для них новой политической целью вместо Бахмута.

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