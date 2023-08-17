Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила 24 Каналу, що усі чекають новини про звільнення населених пунктів. Однак результат діяльності Сил оборони вимірюється значно більшою кількістю показників.

Дивіться також ЗСУ оточують Урожайне та Роботине: як змінилась карта бойових дій за тиждень

"Основний результат, який ми зараз маємо, – ми зупиняємо ворога і ворог не може просуватися. На Півдні дуже потужно знищується оборонний потенціал ворога. Тобто ми не просто просуваємось вперед. Ми знищуємо можливість ворога нам чинити супротив", – наголосила вона.

Дуже важливо, що ЗСУ у великій кількості знищують ворожу техніку, пункти управління, ворожі боєприпаси. Також наші бійці ліквідують особовий склад окупантів, який міг би йти в оборону та вбивати українців.

Показник сили ЗСУ

Ганна Маляр підкреслила, що війна може закінчитись швидко лише у випадку, коли один з противників – слабкий. Як уявляли собі росіяни, що вони сильніші та захоплять Україну за тиждень – два. А довго війна триває, коли обидва – сильні.

Наразі у Росії більше бійців, значно більше зброї, цього ніхто не приховує. Попри це ми настільки потужно чинимо опір, що війна триває ось так. Тобто це не поганий показник, а показник нашої сили,

– заявила заступниця міністра оборони.

ЗСУ наступають в умовах переваги ворога в озброєнні та кількості бійців. Хоч наші захисники наступають, але ми маємо менші втрати, ніж у Росії. Це феномен української армії.

"Тому тут важливо вимірювати результати не у метрах, кілометрах. Сам факт просування є унікальним у цих умовах", – сказала Маляр.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини