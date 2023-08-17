Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила 24 Каналу, что все ждут новости об освобождении населенных пунктов. Однако результат деятельности Сил обороны измеряется значительно большим количеством показателей.
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"Основной результат, который мы сейчас имеем, – мы останавливаем врага и враг не может продвигаться. На Юге очень мощно уничтожается оборонный потенциал врага. То есть мы не просто продвигаемся вперед. Мы уничтожаем возможность врага нам сопротивляться", – подчеркнула она.
Очень важно, что ВСУ в большом количестве уничтожают вражескую технику, пункты управления, вражеские боеприпасы. Также наши бойцы ликвидируют личный состав оккупантов, который мог бы идти в оборону и убивать украинцев.
Показатель силы ВСУ
Анна Маляр подчеркнула, что война может закончиться быстро только в том случае, когда один из противников – слабый. Как представляли себе россияне, что они сильнее и захватят Украину за неделю – две. А долго война продолжается, когда оба – сильные.
Пока в России больше бойцов, гораздо больше оружия, этого никто не скрывает. Несмотря на это мы настолько мощно сопротивляемся, что война продолжается вот так. То есть это не плохой показатель, а показатель нашей силы,
– заявила заместитель министра обороны.
ВСУ наступают в условиях преимущества врага в вооружении и количестве бойцов. Хотя наши защитники наступают, но у нас есть меньшие потери, чем у России. Это парадокс украинской армии.
"Поэтому здесь важно измерять результаты не в метрах, километрах. Сам факт продвижения уникален в этих условиях", – сказала Маляр.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- ВСУ продолжают наступать на Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском направлениях. Силы обороны продвинулись к Северо-востоку от Роботиного, в 10 километрах к югу от Орехова.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил бойцов на линии фронта. Он рассказал, что Россия стремится прорвать оборону, чтобы заблокировать, а затем и захватить Купянск. Оккупанты атакуют штурмовыми отрядами, состоящими преимущественно из заключенных.
- На Лиманском направлении враг перегруппировывается, однако не оставляет надежд на успешное наступление. Александр Сырский заявил, что сейчас важно воспользоваться ситуацией и улучшить свое положение.
- Также командующий обсудил состояние боевых действий с командирами Бахмутского направления. В частности, вопросы повышения эффективности наступательных действий, огневого поражения противника и ряда других мер. Ситуация там сложная, но контролируемая – украинцы продолжают продвигаться вперед.
- Министерство обороны Украины заявило, что украинские военные освободили поселок Урожайное в Донецкой области. Наши военные еще на прошлой неделе окружали населённый пункт.