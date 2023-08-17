Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила 24 Каналу, что все ждут новости об освобождении населенных пунктов. Однако результат деятельности Сил обороны измеряется значительно большим количеством показателей.

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"Основной результат, который мы сейчас имеем, – мы останавливаем врага и враг не может продвигаться. На Юге очень мощно уничтожается оборонный потенциал врага. То есть мы не просто продвигаемся вперед. Мы уничтожаем возможность врага нам сопротивляться", – подчеркнула она.

Очень важно, что ВСУ в большом количестве уничтожают вражескую технику, пункты управления, вражеские боеприпасы. Также наши бойцы ликвидируют личный состав оккупантов, который мог бы идти в оборону и убивать украинцев.

Показатель силы ВСУ

Анна Маляр подчеркнула, что война может закончиться быстро только в том случае, когда один из противников – слабый. Как представляли себе россияне, что они сильнее и захватят Украину за неделю – две. А долго война продолжается, когда оба – сильные.

Пока в России больше бойцов, гораздо больше оружия, этого никто не скрывает. Несмотря на это мы настолько мощно сопротивляемся, что война продолжается вот так. То есть это не плохой показатель, а показатель нашей силы,

– заявила заместитель министра обороны.

ВСУ наступают в условиях преимущества врага в вооружении и количестве бойцов. Хотя наши защитники наступают, но у нас есть меньшие потери, чем у России. Это парадокс украинской армии.

"Поэтому здесь важно измерять результаты не в метрах, километрах. Сам факт продвижения уникален в этих условиях", – сказала Маляр.

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