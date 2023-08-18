Так, українські захисники ліквідували майора Юрія Павлова. Його некролог уже поширюють у мережі.

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На Запоріжжі ліквідували російського майора

Журналіст і блогер Денис Казанський зауважив, що продовжують виходити некрологи російських командирів, знищених внаслідок ударів по штабах та командних пунктах.

У Запорізькій області ліквідували начальника штабу та заступника командира батальйону матеріального забезпечення севастопольської 810-ї бригади морської піхоти майора Юрія Павлова.

Пропагандисти зазначають, що він отримав поранення. Окупант помер в госпіталі. Відповідне повідомлення росЗМІ поширили 17 серпня.

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Втрати ворога: актуальні дані від Генштабу ЗСУ

Вранці 18 серпня у Генштабі повідомили, що українські воїни ліквідували ще 460 окупантів. Загалом – 256 510 російських загарбників. Окрім того, країна-терорист вже втратила: