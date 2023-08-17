Згодом сам Єнсен назвав свою заяву "помилкою", а Столтенберг наголосив, що Україна сама має вирішувати, коли і як буде створено умови для участі в переговорах і запевнив у всеможливій підтримці Києва. 24 Канал вирішив проаналізувати цю доволі дивну ситуацію.

До теми Це була помилка, – посадовець НАТО виправдався за одіозну заяву про Україну

Хто такий Єнсен, що конкретно він сказав і яким був контекст

Довідково! Арендаль – невеличке місто-порт на півдні Норвегії, його населення складає менш як 40 тисяч людей, а назва майже співзвучна з казковим королівством Аренделл з мультфільму Frozen. І це, мабуть, єдина асоціація щодо цієї назви для більшості українців до 15 серпня.



В Арендалі проходила панельна дискусія за участі науковців-міжнародників з NUPI (Норвезький дослідний інститут міжнародних справ) та Den norske Atlanterhavskomiteen (Норвезький атлантичний комітет).

Але далі на сцену виходить пан Єнсен.

Я думаю, що рішення може полягати в тому, щоб Україна відмовилася від території й отримала натомість членство в НАТО… Я не кажу, що так має бути. Але це може бути можливим рішенням,

– припустив пан Єнсен.

Це прозвучало, як відповідь на питання журналістів видання VG, які були присутні на панельній дискусії. Журналісти, зокрема, спитали: чи вважає НАТО, що Україна повинна поступитися територією для досягнення миру з Росією та майбутнього членства в НАТО.

Єнсен зазначив, що дискусія про можливий статус після війни вже триває, і що питання про поступки територіями вивчають. Також Єнсен уточнив, що це не офіційна позиція Столтенберга та повторив за ним його ж тезу:

Україна має вирішувати, коли та на яких умовах вона хоче вести переговори.

Ось це і є офіційна позиція Альянсу, повторена вже багато разів.



Хвилинка слави Стіана Єнсена / Фото VG

Стіан Єнсен був запрошеним учасником дискусії та говорив не від імені НАТО чи свого босса – генсека Столтенберга, а висловлював власну думку. Принаймні, так він пізніше пояснив свої слова.

Я не повинен був так говорити. Це була помилка,

– Єнсен у коментарі тому ж VG вже наступного дня, 16 серпня, виправдовується та говорить, що його заява була лише частиною більшої дискусії щодо можливих майбутніх сценаріїв в Україні.

Зверніть увагу! Стіан Єнсен – доволі непублічний персонаж, його заяв у мережі не так і багато. При цьому він працює в штабі Столтенберга близько 10 років і має певний досвід.



Можливо, увага ЗМІ вибила його з колії, і він сказав те, що не мав говорити, а вже ЗМІ зробили з мухи слона. Принаймні, саме так цей скандальний епізод трактують у самому НАТО. Або хотіли, щоб так це сприймали.

Реакція важлива, навіть якщо тривога фейкова: як відреагували в Україні, Росії та США

Оскільки ми живемо у 21 столітті – те, що сказали десь далеко у Норвегії, миттєво поширюється світом і може бути підхоплене будь-ким. Особливо в умовах воєнної агресії Росії, яку в самій Росії вважають не просто війною проти України, а цілим цивілізаційним конфліктом з "колективним Заходом" в особі "агресивного блоку НАТО".

Для росіян міркування норвезького чиновника – солодкий мед, адже це підважує їхні претензії на українські землі – окуповані нині Крим та частину Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей (Кінбурнська коса досі захоплена ворогом).

Також росіяни трактують це як дипломатичну перемогу та готовність НАТО до поступок. Нагадаємо, що російський офіційний дискурс позбавляє Україну суб'єктності та передбачає, що російська армія "відгрібає" не від ЗСУ, а від НАТО.

Нова ідея для України з офісу Північноатлантичного альянсу: Україна може вступити в НАТО, якщо відмовиться від спірних територій. А що? Ідея цікава. Питання тільки в тому, що всі нібито їхні території – надзвичайно спірні. І для заходу в блок київській владі потрібно буде відмовитися навіть від самого Києва, столиці Древньої Русі..,

– брутальний колишній президент Росії Дмітрій Медведєв подає слова Єнсена, як позицію НАТО.

Саме тому слова Єнсена розлетілися в мережі. Росіяни подавали їх під соусом "дивіться, в самому НАТО визнали", при цьому заявляли, що навіть цього їм буде мало.

У такому вигляді слова очільника канцелярії генсека НАТО проникли й до українського інформаційного простору, як "зрада". І представники української влади змушені були на них реагувати.

Їх спростували як у МЗС, так і в Офісі Президента, і навіть в РНБО.

Важливо! Слова, що були сказані в Арендалі, суперечать офіційній позиції України про відвоювання всіх загарбаних територій і вихід на кордони 1991 року.



Ця позиція зафіксована в "мирній формулі Зеленського", яку Україна вже презентувала світу на міжнародних переговорах (останній раунд пройшов у Саудівській Аравії) і яка є основою для майбутніх мирних переговорів.

Саме тому реакція української влади була різкою. Підкреслимо, що тут реакція важлива, навіть якщо тривога фейкова. Українці, навчені війною, знають це дуже добре.

Президент неодноразово спілкувався з генсеком Столтенбергом, я підтримую з ним дуже тісні відносини. Запевняю вас, що позиція генсека є абсолютно чіткою і саме такою, як і в України: жодної торгівлі українськими територіями бути не може… Розставлю всі крапки на "і". Чи хочуть всі у світі сильної переможної України? Очевидно, що ні. Чи схиляють Україну уряди інших країн, чи натякають, що треба щось здавати – абсолютно ні, цього немає. Чи є голоси різних експертів – підкуплених, щирих, корисних ідіотів – є. Але я дуже чітко бачу тенденцію, що з кожною перемогою України на дипломатичній арені або на фронті ці голоси одразу ж притихають,

– голова МЗС Дмитро Кулеба чітко спростовував тези помічника генсека НАТО.

Цим також зайнялися в самому НАТО та у владних кабінетах головного союзника України у війні проти Росії.

Координатор у Раді нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Вашингтон підтримує вступ України до НАТО, а зараз вважає за потрібне зосередитися на військовій допомозі України. При цьому, вступ України до НАТО в обмін на поступки територій не обговорюється.

"Дивний вкид", людський фактор та заяви "путінферштеєрів"

Завжди відвертий секретар РНБО Данілов назвав слова Єнсена "дивним вкидом".

"Жодна країна після Другої світової війни не проходила такі випробування. Звичайно, можна давати поради, сьогодні ще один діяч зробив заяву щодо наших земель. Доволі дивну, як на мене. Нам своє робити – виганяти ворога з нашої території. (Маю на увазі) заяву одного з клерків НАТО, який заявив, що нам треба розглядати питання поступу наших територій в обмін на членство в НАТО. Дивний такий вкид. Абсолютно незрозуміло, для чого це зроблено", – відреагував Олексій Данілов.

Український чиновник має рацію: заява доволі дивна і це дійсно "зрада", але якого рівня? Чи це банальний людський фактор, чи спланований кимось вкид, де пан Єнсен лише відіграв свою роль?

Слова пана Єнсена на диво співпали з вихором заяв так званих "путінферштеєрів", які нині активізувалися по всьому світу. Як правило, це колишні впливові політики, а нині – політичні трупи. Деякі з них, як, до прикладу, колишній президент Франції Саркозі, ще й з кримінальним минулим.

Днями, в інтерв'ю Le Figaro, Ніколя Саркозі назвав український Крим російським, а окуповані росіянами території материкової України – "спірними". Також він закликав до пошуку "збалансованих рішень" і "роботи над компромісами".

Щось схоже говорив зі смертного одра Берлусконі, а до того Трамп і ще багато інших "миротворців". Добре, що хоча б мовчить фрау Меркель. Втім, тренд існує і цьому можуть бути кілька пояснень.

Вербування, "корисний ідіотизм", непрофесіоналізм чи Realpolitik?

Перший варіант

Заяви лунають з вуст пригодованих росіянами політиків, а їхні голоси Росія використовує, щоб виграти час для нової спроби атаки проти України. Тут все зрозуміло. Очільнику НАТО потрібно просто зробити належні кадрові висновки.

Довідково! Ще на початку 90-их майбутнього генсека НАТО вже намагалися завербувати російські спецслужби, не виключено, що нова спроба мала місце в Брюсселі, але вже стосовно його оточення.



Наскільки потужну агентурну мережу Росія створила в столиці ЄС – ми окремо розповідали в нашому матеріалі – читайте за посиланням.

Другий варіант

Політики, чиновники чи аналітики виконують роль "корисних ідіотів" для Путіна. Вони керуються власними ілюзорними принципами про добро й зло і роблять скандальні заяви з особистих кришталевих бульбашок, в яких і перебувають.

Це доволі показова і, на жаль типова для західних лівих інтелектуалів ситуація. Для багатьох досі існує дихотомія часів холодної війни, як протистояння між капіталізмом та комунізмом.

На відміну від першого, в якому вони живуть та можуть бачити всі його вади, другий – "десь на горизонті", а точніше за "залізною завісою". Цьому далекому можна симпатизувати й допомагати. Руйнація СРСР цю схему зламала, але цементування режиму Путіна в Росії повернуло симпатії "теоретиків" знову і дало життя новій хвилі симпатиків цього насправді варварського режиму.



Стіан Єнсен на панельній дискусії в Арендалі / Фото VG

Таким чином, Єнсен міг просто на зустрічі норвезьких інтелектуалів озвучити теорію, яка йому особисто видалась привабливою. При цьому, американське видання Politico пише, що його слова стали великою несподіванкою для позиції НАТО, а також повідомляє про "велике прибирання" в Альянсі.

До теми "Генеральне прибирання" в НАТО після скандальних заяв: Politico розповіли про настрої в Альянсі

Третій варіант

Є й інше пояснення – непрофесіоналізм.

Попри те, що пан Єнсен є дипломованим фахівцем-міжнародником (навчався в Лондоні, Осло, має магістерський ступінь Бредфордського універсетету), з 2010 року працює в Брюсселі в структурах НАТО, його кваліфікація та рівень експертизи викликають сумніви. Проблема не лише в ньому – схоже, життя до такого його не готувало. На жаль, маємо справу з трендом. Саме в цьому аспекті цікаво було б почути інших учасників панельної дискусії, що прославила Єнсена.

На жаль, повної стенограми панельної дискусії наразі нема, ані Den norske Atlanterhavskomiteen, ані NUPI не виклали у себе на сайтах ці матеріали. Проте, побіжний аналіз попередніх статей учасників – Кейт Хансен Бундт і Карстена Фріїса дозволяє сподіватись, що їхні заяви були адекватнішими за пропозицію Єнсена.

Довідково! Після перемоги в холодній війні та розвалу СРСР і соціалістичного блоку цивілізований світ проголосив так званий "кінець історії" та нову еру нормального розвитку. Наслідками цього процесу стало скорочення армій та деградація рівня аналітики щодо колишнього ворога.



Натомість Росія нічого не забула і прагнула реваншу, у 2008 Москва перейшла до активних дій і для Заходу це стало несподіванкою. Млява реакція на незаконну анексію Криму та частини Донбасу у 2014 році, а також недооцінка російської агресії у 2022-му говорять про провал західних розвідок і аналітиків, які просто не розуміють природу дій режиму Путіна та Росії.

Саме тому люди, які прогавили вторгнення, не повірили в силу українського спротиву й відповідно затягнули з передачею Україні зброї, нині роблять нову фундаментальну помилку – торгуються з агресором коштом України. Саме тому в голові не останньої людини в НАТО з'являються ідеї про умиротворення Росії та пошматування України.

А дарма. Схоже, пан Єнсен забув або не чув слова Путіна від 8 лютого 2022 року. Напередодні вторгнення в Україну він на зустрічі з Макроном у Кремлі прямо говорив, що вступ України до НАТО – це червона лінія для Росії. А ще традиційно погрожував ядерною зброєю.

Також варто згадати, що Путін легітимізував вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, як відмову Заходу виконувати російський ультиматум грудня 2021 року. А він, нагадаємо, передбачав "відкочування" НАТО на кордони до 1997 року та відмову від подальшого розширення Альянсу (мовиться про Україну та всю Східну Європу, Центральну Азію та Закавказзя).

Четвертий варіант

Realpolitik. Він, щоправда, з долею конспірології.

Принцип простий – нічого не буває випадково, а тому слова пана Єнсена на панельній дискусії в провінційному Арендалі – це зондування та перевірка реакції на певну тезу, яку помічник Столтенберга мав укоренити в свідомості.

Варто визнати, що йому це вдалося (якщо ви читаєте цей текст) – панельна дискусія покинула межі Норвегії й набула світового масштабу. Її вже жваво обговорюють всюди, а українські політологи вибудовують цілі схеми та "багатоходівки".

Розлого Чому з'явилася ідея про "компроміс" України задля вступу в НАТО

Зверніть увагу! В історії дійсно є прецеденти, коли членами НАТО ставали держави, що мали нерозв'язані територіальні конфлікти: ФРН у 1955 році чи Туреччина та Греція.



Обидві країни є членами Альянсу з 1952 року, проте, 1974 року Греція вийшла з блоку на знак протесту проти окупації частину Кіпру, але повернулась до НАТО вже у 1980 році.

У НАТО історію добре знають, тому й пропонують варіанти, щоб побачити реакцію на них. Побачили.

Альтернативи НАТО для України не існує

Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО ще 30 вересня 2022 року, посилаючись на прецеденти Фінляндії та Швеції. Напередодні липневого саміту НАТО в Литві Президент України говорив, що варіант вступу до Альянсу просто зараз дуже допоміг би Києву.

Важливо поставити Путіна на місце і сказати, що ми не боїмося тебе. І членство України в НАТО – це одна з відповідей, що фіксує те, що світ не боїться будь-якого агресора. І він буде на самоті і точно програє,

– Володимир Зеленський, 1 липня 2023 році, в бесіді з іспанськими журналістами пояснює необхідність негайного вступу України до НАТО.

При цьому, Україна хоче стати членом Альянсу не частинами, а в своїх природних кордонах. І саме з цієї причини негайний вступ України до Альянсу наразі є неможливим, адже в НАТО не готові воювати з Росією напряму.

Нині ж помічник Столтенберга фактично створив вербальну міну сповільненої дії й просто програмує майбутню війну між НАТО і Росією. Звісно, українці, можливо, нині єдині, хто б виграв від цього в перспективі, втім, не нульовий ризик ядерної війни робить ці мірковування дуже небезпечними.

А тому маємо геть інший варіант – максимально можлива допомога Україні від цивілізованого світу, перемога над Росією та звільнення українських територій. А тоді вже прийде час НАТО.