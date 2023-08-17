Впоследствии сам Йенссен назвал свое заявление "ошибкой", а Столтенберг подчеркнул, что Украина сама должна решать, когда и как будут созданы условия для участия в переговорах, и заверил во всесторонней поддержке Киева. 24 Канал решил проанализировать эту странную ситуацию.

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Кто такой Йенссен, что конкретно он сказал и каким был контекст

Справка! Арендаль – небольшой город-порт на юге Норвегии, его население составляет менее 40 тысяч человек, а название почти созвучно со сказочным королевством Аренделл из мультфильма Frozen. И это, пожалуй, единственная ассоциация по поводу этого названия для большинства украинцев до 15 августа.



В Арендале проходила панельная дискуссия с участием ученых-международников из NUPI (Норвежский исследовательский институт международных дел) и Den norske Atlanterhavskomiteen (Норвежский атлантический комитет).

Но дальше на сцену выходит господин Йенссен.

Я думаю, что решение может заключаться в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила членство в НАТО… Я не говорю, что так должно быть. Но это может быть возможным решением,

– сказал господин Йенссен.

Это прозвучало как ответ на вопросы журналистов издания VG, присутствовавших на панельной дискуссии. Журналисты, в частности, спросили: считает ли НАТО, что Украина должна уступить территорию для достижения мира с Россией и будущего членства в НАТО.

Йенссен отметил, что дискуссия о возможном статусе после войны уже продолжается, и что вопросы об уступках территорий изучают. Также Йенссен уточнил, что это не официальная позиция Столтенберга и повторил за ним его же тезис:

Украина должна решать, когда и на каких условиях она желает вести переговоры.

Вот это и есть официальная позиция Альянса, повторенная уже много раз.

Минута славы Стиана Йенссена / фото VG

Стиан Йенссен был приглашенным участником дискуссии и говорил не от имени НАТО или своего босса – генсека Столтенберга, а высказывал собственное мнение. По крайней мере, так позже он объяснил свои слова.

Я не должен был так говорить. Это была ошибка,

– Йенссен в комментарии тому же VG уже на следующий день, 16 августа, оправдывается и говорит, что его заявление было лишь частью большей дискуссии по поводу возможных будущих сценариев в Украине.

Обратите внимание! Стиан Йенссен – довольно непубличный персонаж, его заявлений в сети не так уж много. При этом он работает в штабе Столтенберга около 10 лет и имеет опыт.



Возможно, внимание СМИ выбило его из колеи, и он сказал то, что не должен был говорить, а уже СМИ сделали из мухи слона. По крайней мере, именно так этот скандальный эпизод трактуют в самом НАТО. Или хотели, чтобы так это воспринимали.

Реакция важна, даже если тревога фейковая: как отреагировали в Украине, России и США

Поскольку мы живем в 21 веке – то, что сказали где-то далеко в Норвегии, мгновенно распространяется по миру и может быть подхвачено каждым. Особенно в условиях военной агрессии России, которую в самой России считают не просто войной против Украины, а целым цивилизационным конфликтом с "коллективным Западом" в лице "агрессивного блока НАТО".

Для россиян рассуждения норвежского чиновника сладкий мед, ведь это поднимает их претензии на украинские земли – оккупированные ныне Крым и часть Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей (Кинбурнская коса до сих пор захвачена врагом).

Также россияне рассматривают это как дипломатическую победу и готовность НАТО к уступкам. Напомним, что российский официальный дискурс лишает Украину субъектности и предполагает, что российская армия отгребает не от ВСУ, а от НАТО.

Новая идея для Украины из офиса Североатлантического альянса: Украина может вступить в НАТО, если откажется от спорных территорий. А что? Идея интересна. Вопрос только в том, что все якобы их территории – чрезвычайно спорны. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси,

– агрессивный бывший президент России Дмитрий Медведев представляет слова Йенссена как позицию НАТО.

Именно поэтому слова Йенссена разлетелись в сети. Россияне подавали их под соусом "смотрите, в самом НАТО признали", при этом заявляли, что даже этого им будет мало.

В таком виде слова главы канцелярии генсека НАТО проникли и в украинское информационное пространство, как "зрада". И представители украинских властей вынуждены были на них реагировать.

Их опровергли как в МИД, так и в Офисе Президента, и даже в СНБО.

Важно! Слова, сказанные в Арендале, противоречат официальной позиции Украины об отвоевании всех захваченных территорий и выходе на границы 1991 года.



Эта позиция зафиксирована в "мирной формуле Зеленского", которую Украина уже презентовала миру на международных переговорах (последний раунд прошел в Саудовской Аравии) и которая является основой для будущих мирных переговоров.

Именно поэтому реакция украинских властей была резкой. Подчеркнем, что здесь реакция важна, даже если тревога фейковая. Украинцы, наученные войной, знают это очень хорошо.

Президент не раз общался с генсеком Столтенбергом, я поддерживаю с ним очень тесные отношения. Уверяю вас, что позиция генсека абсолютно четкая и именно такая, как и у Украины: никакой торговли украинскими территориями быть не может… Расставлю все точки на "і". Хотят ли все в мире сильной победоносной Украины? Очевидно, что нет. Склоняют ли Украину правительства других стран или намекают, что нужно что-то сдавать — абсолютно нет, этого нет. Есть ли голоса разных экспертов – подкупленных, искренних, корыстных идиотов – есть. Но я очень четко вижу тенденцию, что с каждой победой Украины на дипломатической арене или на фронте эти голоса сразу же утихают,

– глава МИД Дмитрий Кулеба четко опровергал тезисы помощника генсека НАТО.

Этим также занялись в самом НАТО и в кабинетах власти главного союзника Украины в войне против России.

Координатор в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон поддерживает вступление Украины в НАТО, а сейчас считает нужным сосредоточиться на военной помощи Украины. При этом вступление Украины в НАТО в обмен на уступки территорий не обсуждается.

"Странный вброс", человеческий фактор и заявления "путинферштееров"

Всегда откровенный секретарь СНБО Данилов назвал слова Йенссена "странным вбросом".

"Ни одна страна после Второй мировой войны не проходила такие испытания. Конечно, можно давать советы, сегодня еще один деятель сделал заявление относительно наших земель. Довольно странное, по-моему. Нам свое делать — выгонять врага с нашей территории. (Имею в виду) заявление одного из клерков НАТО, который отметил, что нам нужно рассматривать вопрос уступления наших территорий в обмен на членство в НАТО. Странный такой вброс. Абсолютно непонятно, для чего это сделано», – отреагировал Алексей Данилов.

Украинский чиновник прав: заявление довольно странно, и это действительно "зрада", но какого уровня? Или это банальный человеческий фактор, или спланированный кем-то вброс, где господин Йенссен только сыграл свою роль?

Слова господина Йенссена удивительно совпали с вихрем заявлений так называемых "путинферштейеров", ныне активизировавшихся по всему миру. Как правило, это бывшие влиятельные политики, а ныне политические трупы. Некоторые из них, как, к примеру, бывший президент Франции Саркози, еще и с криминальным прошлым.

На днях в интервью Le Figaro Николя Саркози назвал украинский Крым российским, а оккупированные россиянами территории материковой Украины – "спорными". Также он призвал к поиску "сбалансированных решений" и "работы над компромиссами".

Что-то похоже говорил со смертного одра Берлускони, а до этого Трамп и многие другие "миротворцы". Хорошо, что хотя бы молчит фрау Меркель. Впрочем, тренд существует, и этому могут быть несколько объяснений.

Вербовка, "полезный идиотизм", непрофессионализм или Realpolitik?

Первый вариант

Заявления звучат из уст прикоромленных россиянами политиков, а их голоса Россия использует, чтобы выиграть время для новой попытки атаки против Украины. Здесь все понятно. Главе НАТО нужно просто сделать надлежащие кадровые выводы.

Справка! Еще в начале 90-х будущего генсека НАТО уже пытались завербовать российские спецслужбы, не исключено, что новая попытка имела место в Брюсселе, но уже в отношении его окружения.



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Второй вариант

Политики, чиновники или аналитики играют роль "полезных идиотов" для Путина. Они руководствуются собственными иллюзорными принципами о добре и зле и делают скандальные заявления из личных хрустальных пузырей, в которых и находятся.

Это довольно показательная и, к сожалению, типичная для западных левых интеллектуалов ситуация. Для многих до сих пор существует дихотомия времен Холодной войны – как противостояние между капитализмом и коммунизмом.

В отличие от первого, в котором они живут и могут видеть все его изъяны, второй – "где-то на горизонте", а точнее за "железным занавесом". Этому далекому можно симпатизировать и помогать. Разрушение СССР эту схему поломало, но цементирование режима Путина в России вернуло симпатии "теоретиков" снова и дало жизнь новой волне симпатиков этого действительно варварского режима.

Стиан Йенссен на панельной дискуссии в Арендале / фото VG

Таким образом, Йенссен мог просто на встрече норвежских интеллектуалов озвучить теорию, которая ему лично показалась привлекательной. При этом, американское издание Politico пишет, что его слова стали большой неожиданностью для позиции НАТО, а также сообщает о "большой уборке" в Альянсе.

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Третий вариант

Есть и другое объяснение – непрофессионализм.

Несмотря на то, что господин Йенссен является дипломированным специалистом-международником (учился в Лондоне, Осло, имеет магистерскую степень Брэдфордского университета), с 2010 года работает в Брюсселе в структурах НАТО, его квалификация и уровень экспертизы вызывают сомнения. Проблема не только в нем – похоже, жизнь к такому его не готовила. К сожалению, имеем дело с трендом. Именно в этом аспекте интересно было бы услышать других участников прославившей Йенссена панельной дискуссии.

К сожалению, полной стенограммы панельной дискуссии нет, ни Den norske Atlanterhavskomiteen, ни NUPI не выложили у себя на сайтах эти материалы. Однако беглый анализ предыдущих статей участников – Кейт Ханссен Бундт и Карстена Фрииса – позволяет надеяться, что их заявления были более адекватными, чем предложение Йенссена.

Справка! После победы в Холодной войне и развала СССР и социалистического блока цивилизованный мир провозгласил так называемый конец истории и новую эру нормального развития. Последствиями этого процесса стало сокращение армий и деградация уровня аналитики по отношению к бывшему врагу.



Россия же ничего не забыла и стремилась к реваншу, в 2008 году Москва перешла к активным действиям, и для Запада это стало неожиданностью. Вялая реакция на незаконную аннексию Крыма и части Донбасса в 2014 году, а также недооценка российской агрессии в 2022-м говорят о провале западных разведок и аналитиков, просто не понимающих природу действий режима Путина и России.

Именно поэтому люди, упустившие вторжение, не поверили в силу украинского сопротивления и, соответственно, затянули с передачей Украине оружия, сейчас совершают новую фундаментальную ошибку – торгуются с агрессором посредством Украины. Именно поэтому в голове не последнего человека в НАТО появляются идеи об умиротворении России и разорвании на части Украины.

А зря. Похоже, господин Йенссен забыл или не слышал слова Путина 8 февраля 2022 года. В преддверии вторжения в Украину он на встрече с Макроном в Кремле прямо говорил, что вступление Украины в НАТО – это красная линия для России. А еще традиционно угрожал ядерным оружием.

Также следует упомянуть, что Путин легитимизировал вторжение в Украину 24 февраля 2022 года – как отказ Запада выполнять российский ультиматум декабря 2021 года. А он, напомним, предполагал "откатывание" НАТО на границы до 1997 года и отказ от дальнейшего расширения Альянса (говорится об Украине и всей Восточной Европе, Центральной Азии и Закавказье).

Четвертый вариант

Realpolitik. Он, правда, с долей конспирологии.

Принцип прост – ничего не бывает случайно, поэтому слова господина Йенссена на панельной дискуссии в провинциальном Арендале – это зондирование и проверка реакции на определенный тезис, который помощник Столтенберга должен был укоренить в сознании.

Стоит признать, что ему это удалось (если вы читаете этот текст) – панельная дискуссия покинула пределы Норвегии и приобрела мировой масштаб. Ее уже живо обсуждают повсюду, а украинские политологи выстраивают целые схемы и многоходовки.

Разлого Почему появилась идея о "компромиссе" Украины для вступления в НАТО

Обратите внимание! В истории действительно есть прецеденты, когда членами НАТО становились государства, имевшие неразрешенные территориальные конфликты: ФРГ в 1955 году или Турция и Греция.



Обе страны являются членами Альянса с 1952 года, однако в 1974 году Греция вышла из блока в знак протеста против оккупации части Кипра, но вернулась в НАТО уже в 1980 году.

В НАТО историю хорошо знают, поэтому предлагают варианты, чтобы увидеть реакцию на них. Увидели.

Альтернативы НАТО для Украины не существует

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО еще 30 сентября 2022 года, ссылаясь на прецеденты Финляндии и Швеции. В преддверии июльского саммита НАТО в Литве Президент Украины говорил, что вариант вступления в Альянс просто сейчас очень помог бы Киеву.

Важно поставить Путина на место и сказать, что мы не боимся тебя. И членство Украины в НАТО – это один из ответов, фиксирующих то, что мир не боится любого агрессора. И он будет в одиночестве, и точно проиграет,

– Владимир Зеленский 1 июля 2023 года в беседе с испанскими журналистами объясняет необходимость немедленного вступления Украины в НАТО.

При этом Украина хочет стать членом Альянса не частями, а в своих природных границах. И именно по этой причине немедленное вступление Украины в Альянс пока невозможно, ведь в НАТО не готовы воевать с Россией напрямую.

В настоящее время помощник Столтенберга фактически создал вербальную мину замедленного действия и просто программирует предстоящую войну между НАТО и Россией. Конечно, украинцы, возможно, сейчас единственные, кто выиграл бы от этого в перспективе, впрочем, не нулевой риск ядерной войны делает эти соображения очень опасными.

А потому есть совсем другой вариант – максимально возможная помощь Украине от цивилизованного мира, победа над Россией и освобождение украинских территорий. А потом уже придет время НАТО.