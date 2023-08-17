Политолог Владимир Фесенко озвучил 24 Каналу мнение, что России тоже подобная идея не понравится. Хотя оккупанты смогли временно оккупировать некоторые территории Украины, но не допустить вступление Украины в НАТО – принципиальный вопрос для кремлевского диктатора Владимира Путина.

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"Эта идея отражает настроения части западных элит, которые устали от войны и не видят дальнейшей перспективы. Они считают, что возникло военное равновесие, что это вряд ли изменится, что надо думать сейчас не о поставках оружия для Украины, а о "компромиссе" , чтобы завершить войну", – заметил он.

Подобные идеи, но с другой формулировкой

Фесенко отметил, что подобные идеи звучали и раньше, но они были не так сформулированы. К примеру, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украину можно принять в Альянс, если не будут освобождены все временно оккупированные территории. Не говорилось об уступках частью территорий для России.

Это не контраргумент, что Украина не может вступить в НАТО, если оккупирована часть территории. Таковой сценарий может рассматриваться. Но не может говориться о том, что мы должны дать согласие на признание части наших территорий российскими,

– подчеркнул политолог.

Бывший Государственный секретарь США Генри Киссинджер считает, что следует принять Украину в НАТО. Однако, по его мнению, 5 статья Североатлантического союза не должна распространяться на временно оккупированные территории.

"К этому можно относиться по-разному, но здесь тоже не говорится о согласии на российский статус оккупированных территорий. Это важно. Но есть определенные настроения, к сожалению, их нужно учитывать. Очень важно демонстрировать нашу принципиальную позицию", – подчеркнул Фесенко.

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