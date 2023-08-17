Политолог Владимир Фесенко озвучил 24 Каналу мнение, что России тоже подобная идея не понравится. Хотя оккупанты смогли временно оккупировать некоторые территории Украины, но не допустить вступление Украины в НАТО – принципиальный вопрос для кремлевского диктатора Владимира Путина.
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"Эта идея отражает настроения части западных элит, которые устали от войны и не видят дальнейшей перспективы. Они считают, что возникло военное равновесие, что это вряд ли изменится, что надо думать сейчас не о поставках оружия для Украины, а о "компромиссе" , чтобы завершить войну", – заметил он.
Подобные идеи, но с другой формулировкой
Фесенко отметил, что подобные идеи звучали и раньше, но они были не так сформулированы. К примеру, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украину можно принять в Альянс, если не будут освобождены все временно оккупированные территории. Не говорилось об уступках частью территорий для России.
Это не контраргумент, что Украина не может вступить в НАТО, если оккупирована часть территории. Таковой сценарий может рассматриваться. Но не может говориться о том, что мы должны дать согласие на признание части наших территорий российскими,
– подчеркнул политолог.
Бывший Государственный секретарь США Генри Киссинджер считает, что следует принять Украину в НАТО. Однако, по его мнению, 5 статья Североатлантического союза не должна распространяться на временно оккупированные территории.
"К этому можно относиться по-разному, но здесь тоже не говорится о согласии на российский статус оккупированных территорий. Это важно. Но есть определенные настроения, к сожалению, их нужно учитывать. Очень важно демонстрировать нашу принципиальную позицию", – подчеркнул Фесенко.
Фесенко о заявлении Йенссена: смотрите видео
Заявление Йенссена: главное
- Руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен предположил, что Украина якобы сможет получить членство в Альянсе после того, как пойдет на территориальные уступки. По данным западных СМИ, он считает, что это могло бы стать одним из условий завершения войны.
- В МИД Украины резко отреагировали на заявление Йенссена. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко подчеркнул, что это "совершенно неприемлемо". Наше государство всегда исходило из того, что Альянс, как и Украина, территориями не торгует.
- Впоследствии Стиан Йенссен извинился за свое заявление и признал ее ошибкой. Мол, она была "частью большей дискуссии".