Столтенберг прошел с НАТО через много кризисов после вступления в должность в 2014 году и сплотил членов блока в поддержку Украины. Он также пытается предотвратить эскалацию войны в прямой конфликт между НАТО и Россией. В то же время вклад Столтенберга в развитие НАТО и противодействие агрессору в лице России трудно переоценить. Генсек Альянса показал себя как умелый дипломат и менеджер, жесткий переговорщик и последовательный сторонник Украины и ее евроатлантической интеграции.

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Биография Йенса Столтенберга: детство и юные годы

Йенс Столтенберг по национальности норвежец. Он родился 16 марта 1959 года в столице Норвегии Осло, но до совершеннолетия успел пожить даже в Югославии и Нигерии. В настоящее время он проживает в Брюсселе, поскольку с 2014 года занимает должность Генерального секретаря НАТО.

Йенс – представитель влиятельной норвежской семьи и является наследственным политиком. Его отец – Торвальд Столтенберг – карьерный дипломат, был министром обороны Норвегии и министром иностранных дел в различных правительствах, а также послом Норвегии в ООН и Верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

Столтенберг-старший заботился о восстановлении мира в бывшей Югославии, возглавлял норвежский центр Красного Креста. Мать будущего политика – Карин Столтенберг – известный ученый-генетик, активистка местного феминистского движения.

Карин Столтенберг – известный ученый-генетик, активистка местного феминистского движения. Семья традиционно тяготела к левым взглядам, но если Торвальд Столтенберг был сторонником левоцентристов и стал влиятельным членом умеренной Норвежской рабочей партии (НРП, местные социал-демократы), то его сын начинал как более радикальный персонаж.

Большое влияние на юного Йенса оказала старшая сестра Камилла. Она в бурных 1960-х была активисткой местной левой политсилы – Рабочей коммунистической партии Норвегии – и "заразила" младшего брата призрачными идеями популизма, которые, возможно, и неплохо выглядели в теории, однако очевидно беспомощны на практике, а при попытке их воплощения вообще несут опасность человечеству.



Йенс Столтенберг и Гру Харлем Брундтланд – экс-премьер Норвегии / фото frifagbevegelse.no

Обратите внимание! Младшая сестра политика – популярная телеведущая Ниини Столтенберг умерла в 2014 году после продолжительной болезни, вызванной зависимостью от героина и других тяжелых наркотиков.

Юность Йенса Столтенберга прошла в антивоенных манифестациях и активизме. Он выступал против войны во Вьетнаме и по иронии судьбы против участия Норвегии в НАТО (напомним, Королевство является государством-основателем Альянса). По легенде, юный Столтенберг даже забрасывал камнями посольство США в Осло в знак протеста против Вьетнамской войны.



Молодой Йенс не забывал и о поддержке физической формы / фото из архивов

Все это было приправлено непременным спутником молодых радикалов – легкими наркотиками. Факт потребления марихуаны в юношеские годы Столтенберг официально признает уже в новом тысячелетии. Как и увлечение творчеством главных голосов 60-х – Боба Дилана, Леонарда Коэна и Дженис Джоплин.

Семья и дети

Йенс Столтенберг женат и имеет двоих взрослых детей – сына Акселя и дочь Катарину. Она известная норвежская певица, участник довольно популярного электронного дуэта Smerz.



Молодой Йенс Столтенберг с сыном Акселем / фото из архива твиттера политика

Жена генсека НАТО – Ингрид Шулерюд – карьерный дипломат, она долгое время возглавляла посольство Норвегии в Бельгии (главный офис НАТО также находится в этой стране). Как и Столтенберг, Ингрид – наследственная представительница норвежской элиты.



Йенс Столтенберг с женой Ингрид / фото из твиттера генсека

С будущей женой Йенс познакомился, когда им было по 17 лет на выборах в Студенческий союз (тогда, кстати, победила Ингрид).

Болезнь Бехтерева

В молодом возрасте Йенсу Столтенбергу диагностировали неизлечимую болезнь Бехтерева. Научное название этого ревматического заболевания – анкилозирующий спондилоартрит.

Обратите внимание! Это хроническая болезнь позвоночника и нижних конечностей. Она приводит к скованности суставов, мешает их движению и приводит к дальнейшей деформации.



К счастью, благодаря современной медицине и спорту (прежде всего – лыжам и велосипеду, на котором 195-сантиметровый Столтенберг добирается на работу в Брюсселе), политику удалось нивелировать влияние болезни на свой организм и жить полноценной жизнью.





Фото из твиттера Йенса Столтенберга

Сейчас она меня меньше донимает, чем раньше. Иногда все тело как деревянное, но здесь сложно сказать – от болезни или от старости. И еще у меня есть лекарства, которые помогают – я многому обязан медицине,

– так рассказывал о своих проблемах со здоровьем сам Столтенберг в интервью норвежской журналистке Вигдис Алвер из издания Dagbladet.

Выбор карьеры

Болезнь Бехтерева у Столтенберга была диагностирована вовремя и не помешала службе в армии (в Норвегии она обязательна для мужчин и женщин). После военной подготовки Йенс Столтенберг учился на экономическом факультете Университета Осло, получил докторскую степень, а затем преподавал в нем. Направлением научных изысканий Столтенберга было сочетание макроэкономики и экологии.

Йенс серьезно размышлял над научной карьерой, однако наконец победил другой вариант, который всегда был рядом.

Параллельно с учебой Йенс Столтенберг занимался политическим активизмом и журналистикой – он был автором в популярной местной газете Arbeiderbladet, которая была партийным СМИ политсилы Столтенберга-старшего – НРП.

С обретением опыта Йенс Столтенберг отошел от радикальных взглядов и приобщился к лагерю социал-демократов. С 1985 по 1989 он был руководителем молодежного крыла НРП и одновременно членом центрального руководства этой партии, также Столтенберг стал вице-президентом Международного союза социалистической молодежи.

Агент "Стеклов": Столтенберг и КГБ

На молодого и перспективного политика с левыми взглядами не могли не обратить внимание россияне. Пусть СССР и доживал последние дни, однако КГБ (Комитет Государственной Безопасности, советская спецслужба, нынешняя российская ФСБ является прямым его потомком, – 24 Канал) активно активно работал и вербовал новых агентов.

В поле зрения россиян попал и Столтенберг – резидент КГБ в Норвегии Борис Кириллов пытался завербовать молодого политика в 1991 году. Столтенбергу было присвоено агентурное имя "Стеклов". Однако операция россиян провалилась – "агент" сообщил о попытке вербовки в норвежские спецслужбы, а те устроили погром шпионской сети СССР – Кириллов и еще несколько "дипломатов" были разоблачены и высланы из Норвегии, а Столтенберг продолжил работу.



Йенс Столтенберг имел шпионское прошлое / AFP

Об этом эпизоде из биографии Столтенберга стало известно только в 2000 году, когда тот уже стал премьером Норвегии. Тогда телекомпания NRK и газета Verdens Gang выпустили совместное расследование о шпионских страстях 1991 года, новость стала сенсацией, но никак не помешала Столтенбергу и его карьере.

Напоминанием о потерянной карьере агента КГБ является ник Steklov в онлайн-игре Age of Empires (Столтенберг является фанатом этого вида досуга). Как видим, господин Столтенберг имеет чувство юмора и не лишен самоиронии.

Политическая карьера

В 1992 году Йенс Столтенберг стал заместителем главы НРП, а в следующем году впервые был избран депутатом Стортинга Норвегии (местный парламент). В том же 1993 году 34-летний Столтенберг переквалифицировался из парламентария в чиновника и возглавил министерство торговли и энергетики, впоследствии непродолжительное время был министром финансов, но вернулся в парламент после очередных выборов, где возглавил фракцию НРП.

Любопытно! В 2000 году Йенс Столтенберг вместе с НРП победил на парламентских выборах и стал 18-м премьер-министром Норвегии, однако, вряд ли политик может назвать этот опыт успешным.



Налоговые реформы, инициированные политсилой Столтенберга, провалились, а потому ему уже в 2001 году пришлось покинуть этот пост. Со временем партия Столтенберга возьмет реванш на выборах 2005 и 2009 годов и сформирует коалиционные кабинеты во главе со своим лидером.

В качестве 20-го премьера Королевства господин Столтенберг проработал гораздо дольше и эффективнее – он возглавлял правительство Норвегии с 2005 по 2013 год и стал признанным авторитетом европейской политики.

В годы премьерства Столтенберг забыл о юношеских отклонениях и показал себя прагматичным политиком. Это касалось, в частности, отношения к НАТО. Норвегия принимала участие в военных операциях Североатлантического союза в Афганистане и Ливии. В частности, в фактически санкционированной Совбезом ООН операции Odyssey Daw, завершившейся победой над режимом Каддафи и спровоцировавшей истерику у его союзников: президента России Путина и Беларуси Лукашенко. Впрочем, участие небольшой скандинавской страны не было значительным и Норвегия в те времена не стремилась много тратить на безопасность и оборону и со всеми дружить. Даже с Россией.

Во время премьерства Столтенберга в 2010 году было заключено норвежско-российское соглашение об упрощенном пересечении границы для жителей приграничных территорий, а также подписан договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море. Таким образом, был положен конец территориальному спору, который длился несколько десятилетий.



Столтенберг с Медведевым на борту исследовательского судна "Хельмер Ханссен" недалеко от Киркенеса, Норвегия, 4 июня 2013 года / фото AFP

В 2013-м каденция Йенса Столтенберга завершилась. НРП проиграла выборы, на которых Столтенберг предпринимал даже эксцентрические шаги, например, выдавал себя за таксиста, чтобы проводить агитацию, но такого рода пиар не помог. Тогда политик решил кардинально развернуть свою карьеру.

Генсек НАТО

Через год после проигрыша на выборах в Норвегии и отставки правительства Столтенберга выбирают 13-м генеральным секретарем НАТО. На этом посту норвежец показал себя в новом качестве. Для многих это было неожиданностью.

Политическое наследие Столтенберга до 2011 года можно называть традиционным для Скандинавии на рубеже тысячелетий и охарактеризовать как "мир и достаток". Действительно, страны Северной Европы, возглавляемые социал-демократами, исповедовали пацифизм и демонстрировали успешность своего экономического проекта, заключавшегося в уменьшении расходов на оборону и стремительном улучшении так называемой "социалки". Это дало даже основание говорить о "социалистическом рае" в Скандинавии.

Устоявшееся течение жизни изменилось в 2010-х. Сначала серия ужасных терактов неонациста Андерса Брейвика, ИГИЛ и агрессивные действия России в офлайне и онлайне (кибератаки и попытки вмешательств в выборы в США и других странах) показали, что Европа и мир рано успокоились и поверили в тихий и мирный "конец истории".

Теракты Брейвика в 2011 году Столтенберг воспринял как личный вызов и решил посвятить свою дальнейшую карьеру восстановлению безопасности в мире. Позиция генсека НАТО, по мнению норвежца, как можно лучше отвечала этой задаче.



Йенс Столтенберг / фото DANIEL SANNUM LAUTEN

Обратите внимание! Главным лоббистом назначения Столтенберга выступила бундесканцлер Ангела Меркель, сумевшая убедить в правильности этой кандидатуры тогдашних лидеров США (Обаму), Франции (Олланда) и Великобритании (Кемерона).



В борьбе за пост генсека НАТО норвежец Столтенберг победил министра обороны Бельгии Питера Де Крема, главу МВД ФРГ Томаса де Мезьера, а также бывшего главу МИД Италии и кавалера российского ордена Дружбы Франко Фраттини.

Норвежца избрали генсеком 28 марта 2014 года. В это время россияне уже оккупировали Крым и приступили к гибридным боевым действиям на Донбассе. Избрание Йенса Столтенберга на должность совпало с началом российской военной агрессии против Украины и, как выяснилось потом, наиболее опасного периода в истории НАТО со времен холодной войны.

Столтенберг официально стал генсеком 1 октября 2014 года, сменив в должности датчанина Андерса Фог Расмуссена. Перед началом работы Столтенберг заявил, что "украинский вопрос" станет приоритетным в его работе. И не ошибся.

Столтенберг также заявлял, что задачей НАТО видит усиление коллективной обороны. Но при этом Альянс не стремится к конфронтации с Россией. Так и было, но к конфронтации стремилась сама Россия.

Друг Украины

Как генсек Альянса Йенс Столтенберг показал себя лоббистом интересов Украины в НАТО.

Он активно выступал лоббистом евроатлантической интеграции Украины и призвал выполнить решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина должна стать членом НАТО, отстаивал идею введения настоящих, а не российских миротворцев на Донбасс.

Столтенберг неоднократно поднимал на уровне НАТО вопросы сдерживания России и высказывал регулярные беспокойства по усилению "второй армии мира" и росту ее агрессивных аппетитов, активно выступал за отправление в Польшу и страны Балтии военных НАТО.

В дни атаки россиян на украинские корабли в Керченском проливе Столтенберг показал себя решительным союзником Украины и жестким критиком России.

Также Столтенберг был жестким критиком представителей пятой колонны в НАТО – Венгрии. Столтенберг активно отстаивал увеличение расходов НАТО на оборону.



В Альянсе есть правило 2% расходов бюджета на оборону, ранее большинство стран-членов игнорировали, даже сам Столтенберг в годы премьерства выступал против, впрочем, реалии безопасности изменились.





Расмуссен и Столтенберг / фото Flickr

К сожалению, далеко не всегда влиятельные члены Альянса (в частности, упомянутая Ангела Меркель) хотели его слышать и это было большим заблуждением, ведь в России это трактовали как слабость.

Новое вторжение России в Украину было подано как ответ на ультиматум именно НАТО и США. Президент Путин объяснил большую войну как претензию к Альянсу и потребовал отступления НАТО на границы 1997 года и фактического возвращения всей Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии в зону влияния России.

В ответ Путин получил отказ, что, как он считал, дал ему casus belli. Позже Путин и его приспешники неоднократно заявляли, что воюют в Украине именно против НАТО, таким образом,+ превратив Йенса Столтенберга чуть ли не в главного врага как политического лидера Альянса.

Столтенберг в долгу не остался: в НАТО твердо определились с поддержкой Украины, более того, за время вторжения граница России с Альянсом существенно увеличилась – в ряды НАТО влился 31-й член – Финляндия. В скором времени это сделает Швеция (сейчас этому препятствуют Венгрия и Турция, а Столтенберг и другие политики ведут активные переговоры, чтобы убедить Будапешт и Анкару не выполнять роль полезных идиотов Путина в Альянсе).

В 2017 году к Североатлантическому союзу присоединилась Черногория и в 2020 году Северная Македония. Не последнюю роль в этом процессе сыграл именно Столтенберг.

Де-факто Швеция уже является членом Альянса и активным участником его многочисленных военных программ, в частности, общей для НАТО системы ПВО/ПРО Sky Shield Initiative (ESSI). Интересно, что еще несколько лет назад родная для Столтенберга Норвегия не решалась присоединиться к инициированной США натовской программе ПРО, а российский посол в Осло Рамишвили (словно антигерой сериала "Оккупированные") пугал норвежцев "катастрофическими последствиями как для Европы, так и для мира". В настоящее время инициированная Германией Sky Shield никаких вопросов у РФ не вызывает.

Россия является самой непосредственной угрозой нашей безопасности,

– Йенс Столтенберг на 18-й ежегодной конференции НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового поражения 18 апреля 2023 года называет вещи своими именами.

Йенс Столтенберг снова активно отстаивает идею скорейшего членства Украины в НАТО. Генсек НАТО неоднократно посещал Украину и Киев, имеет тесные связи с Президентом Зеленским и его командой.

Столтенберг и война

В первые дни российского вторжения Столтенберг стал одним из главных коммуникаторов между украинскими властями и лидерами свободного мира, был и остается последовательным союзником Украины, сторонником ее вступления в НАТО и предоставления Украине всего необходимого оружия для победы в войне.



Столтенберг неоднократно встречался с Зеленским / Офис Президента Украины

Я обратился к господину Генеральному секретарю с просьбой помочь нам преодолеть оборонные табу в отношениях с партнерами – то, что касается дальнобойного оружия и современной авиации для Украины,

– президент Зеленский рассказывает о роли Йенса Столтенберга в усилении обороноспособности Украины, 20 апреля 2023 года.

Поскольку Россия, в ее воображении, воюет в Украине с НАТО, именно генсек Альянса вынужден был поставить россиян на место во время их очередного обострения и попыток ядерного шантажа.

26 июня 2023 года Столтенберг, находясь в Литве с официальным визитом, заявил, что все попытки России давить и шантажировать мир ядерным оружием не только терпят неудачу, но и должны получить надлежащий ответ со стороны НАТО.

Если Россия думает, что она может запугать нас (и отвернуть, – 24 Канал) от поддержки Украины – она терпит неудачу. Мы будем рядом с Украиной так долго, как это будет необходимо,

– заявил Столтенберг.

Столтенберг и Зеленский

Впервые Столтенберг и Зеленский встретились в Нью-Йорке 24 сентября 2019 на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Вскоре в конце октября 2019 года Столтенберг уже был в Киеве и Одессе. 31 октября Президент Украины встречал генсека НАТО в Мариинском дворце в Киеве. Тогда же состоялась совместная комиссия "Украина – НАТО".

Зеленский встречает Столтенберга в Киеве / фото Офиса Президента Украины

Впоследствии Столтенберг и Зеленский проводили переговоры в 2020 году на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В 2021 году Зеленский и Столтенберг встречались в Нью-Йорке и Брюсселе.

Последняя встреча прошла уже тогда, когда на границах Украины стояли российские танки. Тогда президент Зеленский подчеркнул, что именно членство Украины в НАТО станет лучшей гарантией безопасности и остановит посягательство России, а генсек НАТО жестко ответил России, сказав, что она не имеет права решать, что делать Украине.

Решение, может ли Украина присоединиться к НАТО, будет приниматься только Украиной и тридцатью членами Альянса,

– отметил Генеральный секретарь НАТО 16 декабря 2021 года в Брюсселе на встрече с Зеленским.

20 апреля 2023 года Йенс Столтенберг в разгар полномасштабной войны прибыл с официальным визитом в Киев. Это был очень мощный и символический жест.

Мы стояли с вами после незаконной аннексии Россией Крыма в 2014 году, мы стоим вместе с вами в героической борьбе против российских захватчиков и в защите вашей страны. И мы будем стоять рядом с вами завтра, когда вы будете отстраивать страну и работать ради светлого будущего украинского народа… Должны обеспечить как можно более мощные возможности украинской безопасности. Украина по праву должна найти место в евроатлантической семье и место Украины по праву – в НАТО. И мы поможем. С нашей поддержкой мы сделаем это возможным,

– сказал Йенс Столтенберг 20 апреля 2023 года в Киеве.

Генсек НАТО также заверил, что Североатлантический союз поможет Украине перейти от оснащения и доктрины советских времен к стандартам НАТО и обеспечить полную оперативную совместимость украинской армии с силами Североатлантического союза.



Йенс Столтенберг – последовательный союзник Украины / фото – Офиса Президента Украины

Пресс-конференция Столтенберга и Зеленского в Киеве смотрите видео:

Тогда же Президент Украины заявил о начале новой главы в истории отношений с НАТО.

Нет ни одного объективного барьера, который бы препятствовал принятию политических решений о приглашении Украины в Альянс. И именно сейчас, когда большинство людей в странах НАТО и большинство украинцев поддерживают вступление нашего государства в Альянс – время для соответствующих решений. Уже невозможно представить безопасность евроатлантического пространства без Украины, и люди это понимают,

– сказал Владимир Зеленский, 20 апреля 2023 года.

Новый срок – чего ждать

В конце 2023 года каденция Столтенберга на посту Генсека НАТО должна была завершиться (в качестве его преемников назывались бывший британский премьер Борис Джонсон и действующий глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен). Самому Столтенбергу уже нашли "теплое место" главы Центробанка Норвегии, однако он решил не уходить с поста в разгар войны, которая еще далека от окончания. Приказ о его назначении остается в силе с февраля 2022 года, но пока Столтенберг остается во главе НАТО, его обязанности в банке исполняет вице-президент Ида Вольден Бахе.

4 июля 2023 года страны-члены НАТО согласились продлить мандат действующего генерального секретаря НАТО. Таким образом, господин Столтенберг останется во главе НАТО минимум на год до 1 октября 2024 года. Это решение будет официально утверждено на саммите НАТО в Вильнюсе.

Для Столтенберга это не первое продление мандата. Генсека НАТО обычно выбирают на 4 года, но Столтенберг несколько раз получал вотум доверия от членов Альянса: в декабре 2017 года его полномочия продлили до сентября 2020-го, а в марте 2019-го – по 30 сентября 2022 года. 24 марта 2022 года Столтенберг объявил, что принял решение остаться в должности еще на год. Таким образом, мандат норвежца продлевают уже в четвертый раз.

Сам Столтенберг заявил, что с радостью продолжит работу по укреплению Североатлантического союза и коллективной безопасности.

Я горжусь решением союзников по НАТО продлить мой срок в должности генерального секретаря. Трансатлантические связи между Европой и Северной Америкой обеспечивают нашу свободу и безопасность уже почти 75 лет, и в более опасном мире наш большой Альянс важнее, чем когда-либо,

– написал Столтенберг в твиттере по поводу продления мандата генсека Альянса.

Йенс Столтенберг является активным автором в твиттере с 2009 года, у него более 800 тысяч подписчиков.

Прекрасные новости о продолжении мандата Йенса Столтенберга в должности генерального секретаря НАТО. Тяжелые времена требуют сильного лидерства. Йенс Столтенберг продемонстрировал именно это. Надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество,

– так прокомментировал новость о продолжении мандата Столтенберга глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба.