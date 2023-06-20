Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что решения, которые страны-члены Альянса примут на саммите в Вильнюсе, приблизят Украину к НАТО.
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Саммит НАТО изложит видение будущего Украины
Он отметил, что Вильнюсский саммит в июле изложит видение будущего Украины как независимого, демократического члена евроатлантической семьи.
На саммите члены Альянса обсудят стремление Украины к членству. Союзники работают над многолетним пакетом помощи для Украины, а также созданием нового Совета Украина – НАТО для проведения совместных консультаций по вопросам безопасности, представляющих взаимный интерес.
Решения, которые мы примем в Вильнюсе, приблизят Украину к НАТО,
– заявил Столтенберг.
Украина хочет вступить в НАТО после Швеции
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "Украинской правде" заявил, что Украина хочет вступить в НАТО сразу после Швеции и по такому же сценарию.
"Очень долго говорили о финляндизации Украины. После принятия Финляндии в НАТО я готов взять путь Финляндии, мы готовы к такой финляндизации", – сказал он.
Глава Рады выразил надежду, что Швеция вскоре станет 32 членом НАТО, после чего в Альянс вступит Украина.
Мы хотим стать 33-м членом НАТО и хотим пройти этот путь так, как его прошли Финляндия и Швеция,
– заявил Стефанчук.
Он подчеркнул, что любое решение в странах НАТО и ЕС принимается консенсусом. И для того чтобы иметь консенсус у всех членов, Украина должна продемонстрировать как минимум "определенное соответствие и потенциальный прогресс".
"Я думаю, это будет основанием для принятия их решения", – добавил Стефанчук.
Что известно о вступлении Украины в НАТО
- По данным СМИ, Йенс Столтенберг предлагает членам Альянса упростить вступление Украины в НАТО. В частности, он предлагает, чтобы Украина вступила в НАТО без ПДЧ.
- В то же время Столтенберг неоднократно отмечал, что вступление Украины в НАТО возможно только после окончания войны с Россией.
- Украина уже получила поддержку Франции, Германии, Польши и стран Балтии. Однако США якобы не намерены как-то упрощать процедуру вступления Украины в НАТО. Такую позицию высказал и объяснил американский президент Джо Байден.
- Интересно, что на встрече с генсеком НАТО Байден заявил, что готов к упрощению пути Украины в Альянс, однако точных сроков вступления после победы над Россией он не называет.