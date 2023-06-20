Генсек НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом заявив, що рішення, які країни-члени Альянсу ухвалять на саміті у Вільнюсі, наблизять Україну до НАТО.

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Саміт НАТО викладе бачення майбутнього України

Він зазначив, що Вільнюський саміт у липні викладе бачення майбутнього України як незалежного, демократичного члена євроатлантичної родини.

На саміті члени Альянсу обговорять прагнення України до членства. Союзники працюють над багаторічним пакетом допомоги для України, а також створенням нової Ради Україна – НАТО для проведення спільних консультацій з питань безпеки, що становлять взаємний інтерес.

Рішення, які ми приймемо у Вільнюсі, наблизять Україну до НАТО,

– заявив Столтенберг.

Україна хоче вступити в НАТО після Швеції

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Українській правді" заявив, що Україна хоче вступити в НАТО одразу після Швеції і за таким же сценарієм.

"Дуже довго говорили про фінляндизацію України. Після прийняття Фінляндії до НАТО я готовий взяти шлях Фінляндії, ми готові до такої фінляндизації", – сказав він.

Голова Ради висловив сподівання, що Швеція невдовзі стане 32 членом НАТО, після чого до Альянсу вступить Україна.

Ми хочемо стати 33-м членом НАТО і хочемо пройти цей шлях так, як його пройшла Фінляндія і Швеція,

– заявив Стефанчук.

Він наголосив, що будь-яке рішення в країнах НАТО та ЄС приймається консенсусом. І для того, щоб мати консенсус у всіх членів, Україна повинна продемонструвати як мінімум "певну відповідність і потенційний прогрес".

"Я думаю, це буде підставою для прийняття їхнього рішення", – додав Стефанчук.

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