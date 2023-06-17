Поддержка упрощения для Украины пути к членству в НАТО растет в Альянсе. Это увеличивает вероятность того, что это предложение станет официальным во время саммита в Вильнюсе.

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В НАТО поддерживают отмену ПДЧ для Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в частном разговоре предположил, что союзники соглашаются с тем, что Украина может вступить в НАТО после войны без выполнения Плана действий по членству (ПДЧ).

Устранение ПДЧ ускоряет получение Украиной членства в Альянсе, но не дает никаких временных рамок или гарантий того, что Киев в конце концов получит единодушное одобрение членства в НАТО.

Это не отвечает желаниям Украины присоединиться к Альянсу немедленно, но приближает ее к вступлению в НАТО. Президент Джо Байден "открыт" к этому плану и сказал Столтенбергу об этом в ходе их дискуссии в Вашингтоне 13 июня.

Поддержка США как важнейшего члена НАТО имеет большое значение для отмены требования о предоставлении ПДЧ во время июльского саммита Североатлантического союза.

Если Америка действительно очень, очень хочет этого, они обычно могут добиться этого,

– сказал представитель одной из стран НАТО.

"Мы надеемся, что эта идея, выдвинутая Столтенбергом, должна быть согласована внутри Альянса", – сказал другой представитель Альянса. Представитель НАТО также отметил, что "кажется, в Альянсе есть место для реализации этого предложения".

Кто дал импульс пути Украины в НАТО

Импульс для продвижения членства Украины в НАТО появился в мае, когда президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Киеву нужны гарантии безопасности и признаки того, что он может когда-нибудь присоединиться к Альянсу.

Его замечания четко показали, что Франция, исторически сопротивляющаяся шагам, ухудшающим связи с Россией, более открыта к вариантам, которые когда-то разделяли страны.

Высокопоставленный дипломат из Восточной Европы 16 июня заявил, что предложение отменить необходимость ПДЧ, "если оно будет предложено, хорошее. Мы бы его поддержали".

Министр обороны Германии Борис Писториус также был настроен оптимистично. "Появляется все больше признаков того, что все смогут договориться об этом", – сказал он журналистам: "Я был бы открыт для этого".

Дипломат из Северной Европы подчеркнул, что отмена ПДЧ "может быть" одним из нескольких компонентов политического пакета, предложенного Украине в Вильнюсе, вместе с "вероятными двусторонними гарантиями безопасности", но "дискуссии будут активизированы на следующей неделе".

Камни преткновения на пути Украины в НАТО

Восточноевропейские страны-члены хотят, чтобы у Украины был четкий, неизбежный послевоенный путь к членству. Но некоторые южноевропейцы опасаются, что снятие барьера ПДЧ еще больше разозлит Россию, потенциально приведет к эскалации войны и усложнит возобновление связей с Москвой после войны.

Ряд центральных и восточных союзников, вероятно, будут настаивать на еще более решительном политическом жесте по отношению к Украине накануне саммита.

Это один из важных шагов в процессе, но не единственный,

– заявил высокопоставленный центральноевропейский дипломат.

Существует также проблема Венгрии и Турции, которым "неудобно" продвигать Украину на пути к членству, сказал первый чиновник из страны НАТО. "Это не будет так просто" в Вильнюсе.

Впрочем, ряд чиновников указывают на то, что Североатлантический союз в целом открыт к такому подходу. Высокопоставленный дипломат из Западной Европы сказал, что они "надеются", что отмена ПДЧ будет достаточной для других членов Альянса.

Другой чиновник из страны НАТО сказал, что "этот вопрос поддерживается, но он все еще обсуждается".

Называя шансы на достижение консенсуса по отмене ПДЧ "вероятными" после того, как Байден открыто высказался по этому плану, тот же чиновник сказал, что "принципиально большинство стран поддерживают более активную позицию по отношению к Украине, чем администрация, возможно, ожидала сначала".

НАТО планирует приблизить Украину к Альянсу

Официальные представители США и союзников по НАТО говорят, что разговор о членстве начнется только после завершения войны Украины с Россией.

Тогда можно будет оценить украинский суверенитет и составу правительства в Киеве. Украине все равно придется начать серьезные демократические реформы, в том числе побороть коррупцию.

Столтенберг 16 июня подтвердил свою позицию, что "все союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО".

"На саммите в Вильнюсе мы не будем обсуждать приглашение, а то, как мы можем приблизить Украину к НАТО, – сказал глава Альянса, – и я уверен, что мы найдем хорошее решение".