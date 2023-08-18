Політтехнолог Юрій Подорожній сказав 24 Каналу, що таких смертей більшатиме.
До вашої уваги Мертвий, звільнений і "на відпочинку": куди зникають російські генерали
"Загибель офіцерів – наслідок вагнерівського театру під керівництвом Путіна. Вони виявляли таким способом опозицію в армії", – припустив Подорожній.
Як відомо, у Москві помер колишній заступник міністра оборони Геннадій Жидко. Він мав 57 років і нібито тривалу хворобу.
У Росії тривають чистки серед військового командування
Євгеній Пригожин 24 червня влаштував у Росії "заколот", який підтримало або принаймні не зупинило чимало військових. Існує припущення, що це була погоджена з Владіміром Путіним спецоперація для виявлення нелояльних генералів.
Після цього в країні-агресорці почались чистки в міноборони, розвідці та армії. Зокрема, ув'язнили колишнього командувача окупаційними військами Сєргєя Суровікіна.
Але садити велику кількість генералів зараз буде не з руки – в армії почнуться хвилювання. Тому тих, кого треба, "прибирають" і робитимуть це надалі,
– констатував Подорожній.
Ба більше, російські генерали могли б багато чого розповісти на Гаазькому суді, а путінському режиму цього не треба.
Російських командирів женуть на "концерт Кобзона": останні новини
- У російській в'язниці раптово помер генерал-лейтенант Геннадій Лопирьов. Раніше він керував Службою охорони на Кавказі і будівництвом "палацу Путіна".
- До того ж у Краснодарі застрелили командира підводного човна Станіслава Ржицького. Саме з його човна росіяни атакували мирні міста України.
- Крім того, у районі Бердянська ЗСУ ліквідували російського генерал-лейтенанта Олєга Цокова. Раніше він уже отримував поранення. Разом з ним могли загинути ще чимало офіцерів і звичайних солдатів.