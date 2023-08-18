Политтехнолог Юрий Подорожный сказал 24 Каналу, что количество таких смертей будет увеличиваться.
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"Гибель офицеров – следствие вагнеровского театра под руководством Путина. Они выявляли таким способом оппозицию в армии", – предположил Подорожный.
Как известно, в Москве скончался бывший заместитель министра обороны Геннадий Жидко. Ему было 57 лет и он якобы долго болел.
В России продолжаются чистки среди военного командования
Евгений Пригожин 24 июня устроил в России "мятеж", которое поддержало или по крайней мере не остановило немало военных. Предполагается, что это была согласованная с Владимиром Путиным спецоперация для выявления нелояльных генералов.
После этого в стране-агрессоре начались чистки в минобороны, разведке и армии. В частности, заключили в тюрьму бывшего командующего оккупационными войсками Сергея Суровикина.
Но сажать большое количество генералов сейчас не с руки – в армии начнутся волнения. Поэтому тех, кого надо, "убирают" и будут делать это в дальнейшем,
– констатировал Подорожный.
Более того, российские генералы могли бы многое рассказать на Гаагском суде, а путинскому режиму этого не нужно.
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- В российской тюрьме внезапно скончался генерал-лейтенант Геннадий Лопырев. Ранее он руководил Службой охраны на Кавказе и строительством "дворца Путина".
- К тому же в Краснодаре застрелили командира подлодки Станислава Ржицкого. Именно с его лодки россияне атаковали мирные города Украины.
- Кроме того, в районе Бердянска ВСУ ликвидировали российского генерал-лейтенанта Олега Цокова. Раньше он уже получал ранения. Вместе с ним могли погибнуть еще многие офицеры и обычные солдаты.