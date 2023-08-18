Политтехнолог Юрий Подорожный сказал 24 Каналу, что количество таких смертей будет увеличиваться.

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"Гибель офицеров – следствие вагнеровского театра под руководством Путина. Они выявляли таким способом оппозицию в армии", – предположил Подорожный.

Как известно, в Москве скончался бывший заместитель министра обороны Геннадий Жидко. Ему было 57 лет и он якобы долго болел.

В России продолжаются чистки среди военного командования

Евгений Пригожин 24 июня устроил в России "мятеж", которое поддержало или по крайней мере не остановило немало военных. Предполагается, что это была согласованная с Владимиром Путиным спецоперация для выявления нелояльных генералов.

После этого в стране-агрессоре начались чистки в минобороны, разведке и армии. В частности, заключили в тюрьму бывшего командующего оккупационными войсками Сергея Суровикина.

Но сажать большое количество генералов сейчас не с руки – в армии начнутся волнения. Поэтому тех, кого надо, "убирают" и будут делать это в дальнейшем,

– констатировал Подорожный.

Более того, российские генералы могли бы многое рассказать на Гаагском суде, а путинскому режиму этого не нужно.

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