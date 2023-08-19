Так, лише за минулу добу втрати країни-агресора поповнили ще 500 бійців. Окрім того, зросла кількість знищеної ворожої техніки, пише 24 Канал.
До речі Окупанти на човні хотіли висадитися на правобережжя, але після удару дрона стали "двохсотими"
Втрати Росії в Україні
- Особового складу – близько 257 010 (+500),
- танків – 4340 (+8),
- бойових броньованих машин – 8424 (+14),
- артилерійських систем – 5212 (+19),
- РСЗВ – 714 (+0),
- засобів ППО – 486 (+0),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 316 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4282 (+6),
- крилатих ракет – 1406 (+0),
- кораблів і катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7665 (+7),
- спеціальної техніки – 785 (+2).
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Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ
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На Півдні знищено ще 10 ворожих човнів
- За минулу добу Сили оборони знищили ще 10 човнів, які російські загарбники переобладнали під ДРГ. Вони намагалися маневрувати між островами. Втім, не вийшло.
- У підсумку – 40 ліквідованих окупантів, одна великокаліберна гармата і 5 одиниць автобронетанкової техніки.