Такое мнение 24 Каналу допустил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. У России сложная ситуация с боеприпасами.

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Ежемесячно военные ВСУ уничтожают 600 и более российских артиллерийских систем, отметил Самусь. Ни один военно-промышленный комплекс не способен справиться с такими темпами. Это влияет и на будущую мобилизацию, которую вскоре могут провести в стране-агрессоре.

"Можно набрать "мяса", но без артиллерии, бронетехники и боеприпасов оно буквально таким и будет. Поэтому Россия ищет любые возможности. У нее есть друг Иран, Северная Корея. Есть подозрение и версия, что за этими странами все больше выглядывает Китай, демонстрирующий вроде бы нейтральность", – отметил он.

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Именно по своей "нейтральности" Китай через Северную Корею может поставлять России микроэлектронику или создать канал поставок вооружения, предполагает эксперт. Поэтому здесь неотложный вопрос к союзникам Украины, которые оттягивают поставки оружия. Оно может преломить ход войны и не дать агрессору нарастить мощности собственного производства.

У нас уже есть "Шахеды", которые производятся с российскими GPS. Возможно, сейчас говорилось лишь о возможностях Северной Кореи. Она может создавать определенное количество боеприпасов российского образца, артиллерийских систем. Возможно, заберут у корейцев определенное количество советских танков,

– предположил он.

Более того – все договоренности между Путиным и Ким Чен Ыном будут за закрытыми дверями. Главное, что дала их встреча – "толчок к политической кооперации двух диктатур".

"Там важно было заявление Путина, что Россия снимает и не будет вводить новые санкции на Северную Корею. Это звучит странно, но после распада СССР Россия позиционировала себя как демократическую страну и они вводили санкции. А сейчас это КГБшная диктатура, которая идет в направлении Северной Кореи. Путин и Ким Чен Ын находятся на одном уровне восприятия политических процессов в мире", – добавил Михаил Самусь.

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