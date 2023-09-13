Таку думку 24 Каналу припустив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. У Росії складна ситуація з боєприпасами.

Дивіться також КНДР провокує Китай на конфлікт: чим може закінчитися загравання Путіна з Кім Чен Ином

Що Путіну треба від Кім Чен Ина

Щомісяця військові ЗСУ знищують 600 і більше російських артилерійських систем, відзначив Самусь. Жоден військово-промисловий комплекс не здатний справитися з такими темпами. Це впливає і на майбутню мобілізацію, яку незабаром можуть провести у країні-агресорці.

"Можна набрати "м'яса", але без артилерії, бронетехніки і боєприпасів воно буквально таким і буде. Тому Росія шукає будь-які можливості. У неї є друг Іран, Північна Корея. Є підозра і версія, що за цими країнами все більше визирає Китай, який демонструє начебто нейтральність", – відзначив він.

Чим Північна Корея може допомогти Росії: дивитись відео

Саме за своєю "нейтральністю" Китай через Північну Корею може постачати Росії мікроелектроніку чи створити канал поставок озброєння, припускає експерт. Тому тут нагальне питання до союзників України, які відтягують постачання зброї. Вона може переломити хід війни і не дати агресору наростити потужності власного виробництва.

Ми вже маємо "Шахеди", які виробляються з російськими GPS. Можливо зараз мовилося лише про можливості Північної Кореї. Вона може виробляти певну кількість боєприпасів радянського зразка, артилерійських систем. Можливо, заберуть у корейців певну кількість радянських танків,

– припустив він.

Ба більше – усі домовленості між Путіним та Кім Чен Ином будуть за зачиненими дверима. Головне, що дала їхня зустріч, – "поштовх до політичної кооперації двох диктатур".

"Там важлива була заява Путіна, що Росія знімає і не буде вводити нові санкції на Північну Корею. Це звучить дивно, але після розпаду СРСР, Росія позиціонувала себе як демократичну країну і вони вводили санкції. А зараз це КДБшна диктатура, яка йде в напрямку Північної Кореї. Путін і Кім Чен Ин знаходяться на одному рівні сприйняття політичних процесів у світі", – додав Михайло Самусь.

Зустріч Путіна та Кім Чен Ина: основне