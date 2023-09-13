Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. На його думку, своїм візитом до Росії Кім Чен Ин може збільшити свою суб'єктність на міжнародній арені.
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Наскільки великим є вплив Китаю на КНДР
Немає сумніву, що Північна Корея знаходиться у сфері впливу Пекіна. Були такі випадки, коли КНДР як країна виживала виключно завдяки допомозі з Китаю, який є чи не єдиною країною у світі, що має економічні відносини з Пхеньяном.
Втім, останні дії Північної Кореї викликають роздратування в Пекіні. Це стосується зокрема випробувань балістичних ракет, які летять вбік Японії. Такі провокації змушують Південну Корею та Японію витрачати більше грошей на посилення свої обороноздатності, що не відповідає довгостроковим інтересам Пекіна.
"Посилюючись проти загроз із КНДР, демократичні країни Азії посилюються також і на випадок потенційного конфлікту з Китаєм. В цьому випадку випробування Північної Кореї є своєрідним "фальстатром", що грає проти Пекіну", – пояснив Рейтерович.
Що може вдіяти Пекін у випадку зближення КНДР та Росії
Китай не має інструментів для того, щоб вплинути на КНДР, зокрема й у випадку її перемовин з Росією, адже навряд чи Пекін зможе вказати Пхеньяну, яке і в якій кількості озброєння той може передати Кремлю.
"Навряд чи Китай позитивно дивиться на зближення Росії та КНДР. Втім зараз через проблеми із армійськими запасами Путін може пообіцяти Кім Чен Ину значно більше, аніж Китай. Через це може статися так, що Китай не зможе бути навіть посередником у цих домовленостях", – припустив політолог.
Ігор Рейтерович про російсько-північнокорейське зближення: дивіться відео
Попри це, у Китаю є інструменти для того, щоб висловити своє невдоволення діями Росії відносно КНДР. Йдеться не лише про майбутній візит Путіна до Пекіна, а й про участь Китаю в українських мирних ініціативах чи навіть його голосування в ООН.
Китай спостерігає за цією ситуацією з незадоволеним обличчям. Тому в найближчі тижні можна очікувати на несподівані заяви Пекіна,
– зазначив Рейтерович.
Як Росія намагається отримати від КНДР зброю
- Півтора місяця тому російський міністр Сєргєй Шойгу їздив до КНДР нібито для того, щоб привітати Кім Чен Ина з "перемогою" у Корейській війні. Однак вже тоді оглядачі писали про те, що основною метою візиту може бути налагодження поставок зброї.
- Північнокорейський диктатор приїхав до Росії 12 вересня, в той час, як Путін виступав на владивостоцькому економічному форумі. А вже 13 червня з'явилися перші спільні фото двох авторитарних керівників.
- КНДР має велику потребу в різноманітних ресурсах: від російської нафти до простого продовольства. В найбільш закритій країні світу досі голодує значна частина її населення.