Про те, що трапилось, повідомила влада Південної Кореї та Японії.

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КНДР випустила 2 балістичні ракети

Спершу військові Південної Кореї заявили, що Північна Корея запустила зі східного узбережжя щонайменше одну балістичну ракету в напрямку Японського моря.

Згодом Японія повідомила, що Північна Корея запустила другу можливу балістичну ракету. Згідно з даними Японської берегової охорони, перша балістична ракета була запущена Північною Кореєю об 11:46 ранку за місцевим часом, а через кілька хвилин друга ракета послідувала за нею.

Японська берегова охорона, посилаючись на Міністерство оборони Токіо, додала, що перша ракета ймовірно, приземлилася, але все ж закликала судна біля японського узбережжя остерігатися "об'єктів, що падають".

Примітно, що запуск відбувся в той час, коли лідер КНДР Кім Чен Ин поїхав до Росії на зустріч з Путіним.

ООН непокоїться через поведінку Північної Кореї