Про те, що трапилось, повідомила влада Південної Кореї та Японії.
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КНДР випустила 2 балістичні ракети
Спершу військові Південної Кореї заявили, що Північна Корея запустила зі східного узбережжя щонайменше одну балістичну ракету в напрямку Японського моря.
Згодом Японія повідомила, що Північна Корея запустила другу можливу балістичну ракету. Згідно з даними Японської берегової охорони, перша балістична ракета була запущена Північною Кореєю об 11:46 ранку за місцевим часом, а через кілька хвилин друга ракета послідувала за нею.
Японська берегова охорона, посилаючись на Міністерство оборони Токіо, додала, що перша ракета ймовірно, приземлилася, але все ж закликала судна біля японського узбережжя остерігатися "об'єктів, що падають".
Примітно, що запуск відбувся в той час, коли лідер КНДР Кім Чен Ин поїхав до Росії на зустріч з Путіним.
ООН непокоїться через поведінку Північної Кореї
- Зауважимо, що наразі КНДР регулярно випускає ракети в бік Японії чи Південної Кореї. На щастя, їх запускають просто в море.
- Останньою краплею для ООН стала спроба запустити розвідувальний супутник за допомогою балістичної ракети, тож 27 серпня було скликання екстрене засідання Ради Безпеки ООН. У відомстві зауважили, що ці запуски прямо підривають режим нерозповсюдження ядерної зброї і становлять загрозу для усієї світової спільноти.
- Натомість у КНДР заявили, що не бачать у ракетних пусках жодних порушень міжнародних норм. Ба більше, представник Північної Кореї назвав запуск розвідувального супутника "невід'ємним правом суверенної держави".
- 31 серпня у Північній Кореї заявили, що здійснили пуски двох балістичних ракет малої, зімітувавши ядерні удари по військових об'єктах Південної Кореї.