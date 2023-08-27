Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що від Північної Кореї походить ядерна загроза. За її словами, ця небезпека наростає.

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Що сказали США

Томас-Грінфілд нагадала, що Радбез чимало разів вимагав від Пхеньяна не проводити більше жодного запуску з використанням балістичних технологій.

Ці запуски прямо підривають режим нерозповсюдження ядерної зброї. Вони віддаляють нас від нашої спільної мети – роззброєння,

– пояснила вона.

За її словами, ці пуски становлять загрозу не тільки для сусідніх з КНДР країн, а й для всього світу.

Що сказала КНДР

На слова Томас-Грінфілд відреагував постійний представник КНДР при ООН Кім Сон заявив. Він нібито не побачив у ракетних пусках жодних порушень міжнародних законів.

Представник Північної Кореї назвав запуск розвідувального супутника "невід'ємним правом суверенної держави".

Що цьому передувало

Пхеньян 23 серпня запустив у космос військовий розвідувальний супутник-шпигун, але зазнав невдачі. Це вже друга спроба Північної Кореї.

Мовиться про супутник-розвідник "Малліген-1". Під час запуску ракета-носій "Чхолліма-1" вибухнула у повітрі. Причиною став збій у системі аварійного підриву. В ході польоту перший та другий ступені ракети нового типу відпрацювали нормально, а третій вибухнув через помилку.

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