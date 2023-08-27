Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що від Північної Кореї походить ядерна загроза. За її словами, ця небезпека наростає.
До теми Влада КНДР закликає своїх генералів готуватися до можливої війни
Що сказали США
Томас-Грінфілд нагадала, що Радбез чимало разів вимагав від Пхеньяна не проводити більше жодного запуску з використанням балістичних технологій.
Ці запуски прямо підривають режим нерозповсюдження ядерної зброї. Вони віддаляють нас від нашої спільної мети – роззброєння,
– пояснила вона.
За її словами, ці пуски становлять загрозу не тільки для сусідніх з КНДР країн, а й для всього світу.
Що сказала КНДР
На слова Томас-Грінфілд відреагував постійний представник КНДР при ООН Кім Сон заявив. Він нібито не побачив у ракетних пусках жодних порушень міжнародних законів.
Представник Північної Кореї назвав запуск розвідувального супутника "невід'ємним правом суверенної держави".
Що цьому передувало
Пхеньян 23 серпня запустив у космос військовий розвідувальний супутник-шпигун, але зазнав невдачі. Це вже друга спроба Північної Кореї.
Мовиться про супутник-розвідник "Малліген-1". Під час запуску ракета-носій "Чхолліма-1" вибухнула у повітрі. Причиною став збій у системі аварійного підриву. В ході польоту перший та другий ступені ракети нового типу відпрацювали нормально, а третій вибухнув через помилку.
Інші новини про Північну Корею
- Розташований у Вашингтоні Центр стратегічних і міжнародних досліджень нещодавно припустив, що Росія могла допомогти КНДР створити міжконтинентальну балістичну ракету "Хвасон-18". Там вказали на візуальну схожість між нею та російською твердопаливною ракетою "Тополь-М", яка також має назву SS-27.
- Нагадаємо, Джозеф Байден готовий зустрітися з Кім Чен Ином без попередніх умов. Президент США хоче обговорити з диктатором КНДР відмову від ядерної зброї.