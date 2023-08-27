Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что от Северной Кореи происходит ядерная угроза. По ее словам, эта опасность нарастает.
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Что сказали США
Томас-Гринфилд напомнила, что Совбез много раз требовал от Пхеньяна не проводить больше ни одного запуска с использованием баллистических технологий.
Эти запуски прямо подрывают режим нераспространения ядерного оружия. Они отдаляют нас от нашей общей цели – разоружения,
– объяснила она.
По ее словам, эти пуски представляют угрозу не только соседним с КНДР странам, но и всему миру.
Что сказала КНДР
На слова Томас-Гринфилд отреагировал постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон. Он якобы не увидел в ракетных пусках никаких нарушений международных законов.
Представитель Северной Кореи назвал запуск разведывательного спутника "неотъемлемым правом суверенного государства".
Что этому предшествовало
Пхеньян 23 августа запустил в космос военный разведывательный спутник-шпион, но потерпел неудачу. Это уже вторая попытка Северной Кореи.
Речь идет о спутнике-разведчике "Маллиген-1". При его запуске ракета-носитель "Чхоллима-1" взорвалась в воздухе. Причиной послужил сбой в системе аварийного подрыва. В ходе полета первая и вторая ступени ракеты нового типа отработали нормально, а третья взорвалась из-за ошибки.
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