Ким Чен Ын провел заседание военного комитета и призвал генералов готовиться к войне.

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КНДР говорит, что готовится к войне

В КНДР состоялось 7 расширение 8 Центрального военного комитета Трудовой партии. Во время него Ким Чен Ын отправил в отставку старшего генерала вооруженных сил, начальника Генерального штаба Пак Су Ила. На его место он назначил генерала Ри Йона Гиля. Также во время заседания обсуждались планы "сдерживания врага".

После того, как диктатор посетил оружейные заводы, он призвал готовиться к возможной войне и увеличить производство оружия, включая ракетные двигатели и артиллерийские средства. Он также призвал к проведению военных учений.

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