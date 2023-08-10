Ким Чен Ын провел заседание военного комитета и призвал генералов готовиться к войне.
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КНДР говорит, что готовится к войне
В КНДР состоялось 7 расширение 8 Центрального военного комитета Трудовой партии. Во время него Ким Чен Ын отправил в отставку старшего генерала вооруженных сил, начальника Генерального штаба Пак Су Ила. На его место он назначил генерала Ри Йона Гиля. Также во время заседания обсуждались планы "сдерживания врага".
После того, как диктатор посетил оружейные заводы, он призвал готовиться к возможной войне и увеличить производство оружия, включая ракетные двигатели и артиллерийские средства. Он также призвал к проведению военных учений.
КНДР может готовить экспорт оружия в Россию
- У США есть данные, что Кремль пытался приобрести у КНДР партию снарядов.
- 27 июля Сергей Шойгу посетил военный парад в КНДР. Ким Чен Ин также провел Шойгу экскурсию по выставке вооружений в Пхеньяне, где были представлены новые ударные и шпионские беспилотники и межконтинентальные баллистические ракеты.
- На днях Ким Чен Ын посетил крупнейшие заводы вооружения в стране и впервые принял выражение "экономическая работа национальной обороны". Эксперты говорят, что Пхеньян может попытаться увеличить поступление в иностранной валюте и поддержать свою экономику за счет своей оборонной промышленности.