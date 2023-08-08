С четверга по субботу лидер Севера проинспектировал ключевые заводы. В частности, те, которые изготавливают снаряды для крупнокалиберных реактивных систем залпового огня и двигатели для стратегических крылатых ракет.
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Лидер КНДР провел показательную проверку вооруженных заводов
Это происходит на фоне запланированных военных учений между Южной Кореей и США, которые должны пройти уже в августе. А также на фоне слухов, что Северная Корея может попытаться экспортировать оружие в Россию.
(Последние проверки Кима), видимо, имели несколько целей – продемонстрировать достижения страны в оборонном секторе, отреагировать на совместные военные учения Сеула и Вашингтона и добиться экспорта оружия,
– заявил пресс-секретарь министерства объединения Южной Кореи Ку Бен Сам.
Ким может готовить экспорт оружия в Россию
Во время поездки Ким Чен Ын впервые принял выражение "экономическая работа национальной обороны". Эксперты говорят, что Пхеньян может попытаться увеличить поступление в иностранной валюте и поддержать свою экономику за счет своей оборонной промышленности.
Примечательно, что во время состоявшегося 27 июля военного парада к Киму присоединились министр обороны России Сергей Шойгу и высокопоставленный китайский чиновник. Лидер КНДР также провел Шойгу экскурсию по выставке вооружений в Пхеньяне, где были представлены новые ударные и шпионские беспилотники и межконтинентальные баллистические ракеты.
Россия хотела приобрести у КНДР артиллерийские снаряды
- У США есть данные, что Кремль пытался приобрести у КНДР партию снарядов. Их, конечно, Россия должна использовать в войне против Украины.
- После визита Шойгу в КНДР прибыл российский военный самолет. Учитывая тип самолета, этот рейс вряд ли предполагал получение или доставку основных систем вооружения. Однако аналитики предположили, что Ким Чен Ын и Шойгу могли заключить соглашения по поставкам оружия КНДР в Россию.