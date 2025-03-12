Зараз американський лідер, ймовірно, намагається пом'якшити потенційні наслідки для Америки. Такою думкою з 24 Каналом поділився російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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До чого готується Трамп

Дональд Трамп звільнив голову Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльза Брауна та призначив на його місце командувача армії, генерал-лейтенанта ВПС Джона Дена Кейна, який відповідає за Тихоокеанський регіон. Кейн відомий своєю участю у численних військових навчаннях і досвідом ведення бойових дій. Тому деякі аналітики припускають, що це може свідчити про початок підготовки до війни за Тайвань.

Президент США усвідомлює, що у разі перемоги Путіна у війні проти України наслідки будуть миттєвими:

Іран може спровокувати конфлікт з Ізраїлем;

Північна Корея – з Японією;

Китай – з Тайванем.

Ситуація у світі продовжує різко погіршуватися. Можливо, Трамп і його радники вже розуміють, до чого це може призвести, тому намагаються мінімізувати можливі наслідки для США,

– зазначив Геннадій Гудков.

З огляду на це, складається враження, що Трамп готовий "здати" увесь західний світ. Наприклад, об'єднання Китаю та Тайваню можливе лише через вторгнення китайських військ, адже в Пекіні панує тоталітарний режим, а в Тайбеї – демократія.

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За словами російського опозиціонера, Трамп робить правильні кроки щодо Ізраїлю та ситуації на Близькому Сході загалом. Приміром, він надіслав листа верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї з пропозицією провести переговори для досягнення угоди щодо припинення ядерної програми Тегерану. Однак аятола різко відмовив у діалозі.

Тобто зараз поки більше заяв, ніж конкретних кроків. Вся конкретика відкладена "на потім",

– додав він.

Схожа ситуація і з Україною. Наразі розглядаються можливість для 30-денного припинення вогню та угоди про корисні копалини, проте питання щодо територій та покарання Росії залишаються поза обговоренням.