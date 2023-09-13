О случившемся сообщили власти Южной Кореи и Японии.
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КНДР выпустила 2 баллистические ракеты
Сначала военные Южной Кореи заявили, что Северная Корея запустила с восточного побережья как минимум одну баллистическую ракету в направлении Японского моря.
Впоследствии Япония сообщила, что Северная Корея запустила вторую возможную баллистическую ракету. Согласно данным Японской береговой охраны, первая баллистическая ракета была запущена Северной Кореей в 11:46 утра по местному времени, а через несколько минут вторая ракета последовала за ней.
Японская береговая охрана, ссылаясь на Министерство обороны Токио, добавила, что первая ракета, вероятно, приземлилась, но все же призвала суда у японского побережья опасаться "падающих объектов".
Примечательно, что запуск состоялся в то время, когда лидер КНДР Ким Чен Ын уехал в Россию на встречу с Путиным.
ООН беспокоится из-за поведения Северной Кореи
- Отметим, что в настоящее время КНДР регулярно выпускает ракеты в сторону Японии или Южной Кореи. К счастью, их запускают прямо в море.
- Последней каплей для ООН стала попытка запустить разведывательный спутник с помощью баллистической ракеты, поэтому 27 августа был созыв. экстренное заседание Совета Безопасности ООН. В ведомстве отметили, что эти запуски прямо подрывают режим нераспространения ядерного оружия и представляют угрозу всему мировому сообществу.
- В КНДР заявили, что не видят в ракетных пусках никаких нарушений международных норм. Более того, представитель Северной Кореи назвал запуск разведывательного спутника "неотъемлемым правом суверенного государства".
- 31 августа в Северной Корее заявили, что осуществили пуски двух баллистических ракет малой, имитируя ядерные удары по военным объектам Южной Кореи.