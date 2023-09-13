О случившемся сообщили власти Южной Кореи и Японии.

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КНДР выпустила 2 баллистические ракеты

Сначала военные Южной Кореи заявили, что Северная Корея запустила с восточного побережья как минимум одну баллистическую ракету в направлении Японского моря.

Впоследствии Япония сообщила, что Северная Корея запустила вторую возможную баллистическую ракету. Согласно данным Японской береговой охраны, первая баллистическая ракета была запущена Северной Кореей в 11:46 утра по местному времени, а через несколько минут вторая ракета последовала за ней.

Японская береговая охрана, ссылаясь на Министерство обороны Токио, добавила, что первая ракета, вероятно, приземлилась, но все же призвала суда у японского побережья опасаться "падающих объектов".

Примечательно, что запуск состоялся в то время, когда лидер КНДР Ким Чен Ын уехал в Россию на встречу с Путиным.

ООН беспокоится из-за поведения Северной Кореи