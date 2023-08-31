Государственные СМИ КНДР сообщили, что пуски баллистических ракет осуществлялись в рамках учений и производились как "предупреждение для США". В Южной Корее уточнили, что ракеты выпустили у восточного побережья около полуночи.

Смотрите также КНДР могла создать межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18" при содействии России, — Reuters

"Отправили врагам четкий сигнал"

В Южной Корее сейчас проходят ежегодные военные учения вместе с США. Они всегда провоцируют диктатора КНДР, а Пхеньян официально осуждает такие учения и считает их "репетицией войны". Поэтому в Северной Корее решили "отправить четкое сообщение врагам".

Как сообщают государственные СМИ Северной Кореи, Ким Чен Ын наблюдал за учениями по подготовке своего высшего командования "к тотальной войне" с Южной Кореей. В среду, 30 августа, армия КНДР заявила, что совершила пуски ракет. Как объяснили в Северной Корее, их выпустили во время "тактических ядерных учений, имитирующих удары по основным командным центрам и оперативным аэродромам" в Южной Корее. Кроме того, эти учения "имитировали отражение внезапного вторжения", а затем начало контратаки Северной Кореей, чтобы занять всю территорию Южной Кореи.

Цель учений – отправить четкое сообщение врагам, которые бросают нам вызов такими военными угрозами, как развертывание стратегических ядерных средств, несмотря на наши неоднократные предупреждения,

– заявили в КНДР.

На пуски ракет уже отреагировали в Японии. Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что такие действия Северной Кореи угрожают не только миру и стабильности Японии, но и всему международному сообществу.

Совбез ООН провел экстренное заседание из-за КНДР

Совет Безопасности ООН 27 августа созвал экстренное заседание из-за роста ядерной угрозы со стороны КНДР. Поводом для волнения стала попытка Северной Кореи в очередной раз запустить разведывательный спутник с помощью баллистической ракеты.

"Эти запуски прямо подрывают режим нераспространения ядерного оружия. Они удаляют нас от нашей общей цели – разоружения", – заявили в ООН.

Там подчеркнули, что такие пуски представляют угрозу всему мировому сообществу. В КНДР заявили, что не видят в ракетных пусках никаких нарушений международных норм. Более того, представитель Северной Кореи назвал запуск разведывательного спутника "неотъемлемым правом суверенного государства".