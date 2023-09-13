Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его мнению, своим визитом в Россию Ким Чен Ын может увеличить свою субъектность на международной арене.

Смотрите также Очень болезненно это воспринимает: какие риски для Путина может иметь визит в Китай

Насколько велико влияние Китая на КНДР

Нет сомнений, что Северная Корея находится в сфере влияния Пекина. Были такие случаи, когда КНДР как страна выживала исключительно благодаря помощи из Китая, являющегося едва ли не единственной страной в мире, имеющей экономические отношения с Пхеньяном.

Впрочем, последние действия Северной Кореи вызывают раздражение в Пекине. Это касается в частности испытаний баллистических ракет, летящих в сторону Японии. Такие провокации вынуждают Южную Корею и Японию тратить больше денег на усиление своей обороноспособности, что не соответствует долгосрочным интересам Пекина.

"Усиливаясь против угроз с КНДР, демократические страны Азии усиливаются также и на случай потенциального конфликта с Китаем. В этом случае испытания Северной Кореи является своеобразным "фальстатром", играющим против Пекина", – пояснил Рейтерович.

Обратите внимание! Существует и другое мнение, согласно которой контроль Китая над КНДР значительно больше, – вплоть до того, что даже игра Пхеньяна с баллистическими ракетами может быть обусловлена приказами Пекина. В таком случае будущие соглашения Путина и Ким Чен Ына рассматривают как полностью санкционированные Китаем.

Что может сделать Пекин в случае сближения КНДР и России

Китай не располагает инструментами для того, чтобы повлиять на КНДР. Это касается и переговоров с Россией, ведь вряд ли Пекин сможет указать Пхеньяну, какое и в каком количестве вооружение тот может передать Кремлю.

"Вряд ли Китай положительно смотрит на сближение России и КНДР. Впрочем, сейчас из-за проблем с армейскими запасами Путин может пообещать Ким Чен Ыну значительно больше, чем Китай. Из-за этого может случиться так, что Китай не сможет быть даже посредником в этих договоренностях", – предположил политолог.

Игорь Рейтерович о российско-северокорейском сближении: смотрите видео

Несмотря на это, у Китая есть инструменты для того, чтобы выразить свое недовольство действиями России в отношении КНДР. Речь идет не только о предстоящем визите Путина в Пекин, но и об участии Китая в украинских мирных инициативах или даже его голосовании в ООН.

Китай наблюдает за этой ситуацией с недовольным лицом. Поэтому в ближайшие недели можно ожидать резких заявлений Пекина на этот счет,

– отметил Рейтерович.

Как Россия пытается получить от КНДР оружие