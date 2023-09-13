Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его мнению, своим визитом в Россию Ким Чен Ын может увеличить свою субъектность на международной арене.
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Насколько велико влияние Китая на КНДР
Нет сомнений, что Северная Корея находится в сфере влияния Пекина. Были такие случаи, когда КНДР как страна выживала исключительно благодаря помощи из Китая, являющегося едва ли не единственной страной в мире, имеющей экономические отношения с Пхеньяном.
Впрочем, последние действия Северной Кореи вызывают раздражение в Пекине. Это касается в частности испытаний баллистических ракет, летящих в сторону Японии. Такие провокации вынуждают Южную Корею и Японию тратить больше денег на усиление своей обороноспособности, что не соответствует долгосрочным интересам Пекина.
"Усиливаясь против угроз с КНДР, демократические страны Азии усиливаются также и на случай потенциального конфликта с Китаем. В этом случае испытания Северной Кореи является своеобразным "фальстатром", играющим против Пекина", – пояснил Рейтерович.
Что может сделать Пекин в случае сближения КНДР и России
Китай не располагает инструментами для того, чтобы повлиять на КНДР. Это касается и переговоров с Россией, ведь вряд ли Пекин сможет указать Пхеньяну, какое и в каком количестве вооружение тот может передать Кремлю.
"Вряд ли Китай положительно смотрит на сближение России и КНДР. Впрочем, сейчас из-за проблем с армейскими запасами Путин может пообещать Ким Чен Ыну значительно больше, чем Китай. Из-за этого может случиться так, что Китай не сможет быть даже посредником в этих договоренностях", – предположил политолог.
Игорь Рейтерович о российско-северокорейском сближении: смотрите видео
Несмотря на это, у Китая есть инструменты для того, чтобы выразить свое недовольство действиями России в отношении КНДР. Речь идет не только о предстоящем визите Путина в Пекин, но и об участии Китая в украинских мирных инициативах или даже его голосовании в ООН.
Китай наблюдает за этой ситуацией с недовольным лицом. Поэтому в ближайшие недели можно ожидать резких заявлений Пекина на этот счет,
– отметил Рейтерович.
Как Россия пытается получить от КНДР оружие
- Полтора месяца назад российский министр Сергей Шойгу ездил в КНДР якобы для того, чтобы поздравить Ким Чен Ына с "победой" в Корейской войне. Однако уже тогда обозреватели писали о том, что основной целью визита может быть налаживание поставок оружия.
- Северокорейский диктатор приехал в Россию 12 сентября, в то время как Путин выступал на владивостокском экономическом форуме. А уже 13 июня появились первые общие фото двух авторитарных руководителей.
- КНДР очень нуждается в разнообразных ресурсах: от российской нефти до простого продовольствия. В наиболее закрытой стране мира до сих пор голодает значительная часть населения.