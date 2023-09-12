Это связано не только с ордером на арест, который выдал Международный уголовный суд в Гааге. Такое мнение 24 Каналу озвучил глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.

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Не только риск переворота

Олег Рыбарчук убежден, что каждый раз, когда Путин должен уезжать из Москвы, диктатор боится, что в его отсутствие будет попытка сменить власть. Поэтому он не может посетить Китай, потому что там нужно быть хотя бы два – три дня.

Кроме того, бункерный дед чувствует, что он посещает КНР не как равноправный партнер китайского лидера Си Цзиньпина. Сценарий визита Путина будет точно составлять не он сам.

Путин очень больно воспринимает сигналы, что он уже не равноправный партнер. Для него даже делать вид, что он равноправный партнер, будет очень сложно. Сценарий визита точно будет зависеть не от Путина, а от Си,

– сказал аналитик.

Еще один риск для Путина в том, что неизвестно, как Си Цзиньпин использует визит российского диктатора. Поэтому для бункерного деда существует не только риск внутренних переворотов, это многовекторная проблема.

Рыбарчук о вероятности визита Путина в Китай: смотрите видео

Позиция Китая относительно войны в Украине