Це пов'язано не лише з ордером на арешт, який видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Таку думку 24 Каналу озвучив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук.

Читайте також "Всидіти на двох стільцях": Буданов пояснив, за кого Китай у війні Росії проти України

Не лише ризик перевороту

Олег Рибарчук переконаний, що кожного разу, коли Путін має їхати з Москви, диктатор боїться, що під час його відсутності буде спроба змінити владу. Тому він не може здійснити візит до Китаю, бо там потрібно бути хоча б два – три дні.

Крім того, бункерний дід відчуває, що він відвідує КНР не як рівноправний партнер китайського лідера Сі Цзіньпіна. Сценарій візиту Путіна точно складатиме не він сам.

Путін дуже боляче сприймає сигнали, що він вже не є рівноправним партнером. Для нього навіть вдавати, що він рівноправний партнер, буде дуже складно. Сценарій візиту точно буде залежати не від Путіна, а від Сі,

– сказав аналітик.

Ще один ризик для Путіна полягає у тому, що невідомо, як Сі Цзіньпін використає візит російського диктатора. Тому для бункерного діда існує не лише ризик внутрішніх переворотів, це багатовекторна проблема.

Рибарчук про ймовірність візиту Путіна до Китаю: дивіться відео

Позиція Китаю щодо війни в Україні